LFT: A quiénes les pagan extra por trabajar el 12 de octubre 2025

El 12 de octubre suele generar la duda de si se trata de un día feriado oficial en México o si corresponde a un día laboral común. En 2025, esta fecha caerá en domingo y para sumar al debate, quienes laboren esa jornada, tienen derecho a recibir un pago extra equivalente al 25% adicional sobre su salario diario ordinario. En esta nota te explicamos el motivo.

¿El 12 de octubre es puente en México?

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT), el 12 de octubre no está dentro de la lista de días de descanso obligatorio en México. Por lo tanto, en la mayoría de los empleos se trabaja de manera habitual, salvo que la empresa otorgue el día por decisión propia.

¿A quiénes les pagan extra el 12 de octubre de 2025?

Este año el 12 de octubre caerá en domingo, por lo que si acaso hay pago extra es porque aplica la prima dominical, establecida en el artículo 71 de la LFT. Esto consiste en el pago de un 25% adicional al salario diario ordinario para quienes acudan a realizar sus labores en domingo.

En resumen, las y los trabajadores que trabajen ese día deberán recibir su salario normal más la prima dominical que se paga de manera común cuando se trabaja ese día.

¿Qué pasaría si fuera puente?

Cuando un día de descanso obligatorio coincide con domingo, la ley en México establece que se debe pagar el triple del salario ordinario por esa jornada, más la prima dominical. Sin embargo, este no es el caso del 12 de octubre, ya que no se encuentra en el artículo 74 de la LFT.

¿Qué se conmemora el 12 de octubre?

Históricamente, el 12 de octubre se conocía como el "Día de la Raza", en alusión al encuentro entre Europa y América. En la actualidad, en México y otros países de América Latina, la fecha ha tomado nuevos significados, entre esos, que en algunos lugares se le conoce como el Día de la Resistencia Indígena, que busca reconocer la lucha y la memoria de los pueblos originarios ante la colonización.

La lista de los días de descanso obligatorio en México

Estos son los días oficiales en los que se paga doble en caso de laborar establecidos por la LFT:

1 de enero

Primer lunes de febrero (Constitución de 1917)

Tercer lunes de marzo (Natalicio de Benito Juárez)

1 de mayo

16 de septiembre

Tercer lunes de noviembre (Revolución Mexicana)

1 de diciembre de cada seis años (Transmisión del Poder Ejecutivo)

25 de diciembre

El que determinen las leyes federales y locales en jornada electoral

OF