El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, advirtió este lunes 29 de septiembre de lluvias puntuales intensas en al menos siete estados de la República Mexicana, incluido Jalisco. Estos son los detalles:

Este día, un canal de baja presión y una circulación de baja presión en superficie sobre el golfo de México, mantendrán las condiciones para lluvias fuertes a muy fuertes en el sureste mexicano y la península de Yucatán, con lluvias puntuales intensas en Veracruz (sur), Oaxaca (este) y Chiapas (oeste y sur).

Otros canales de baja presión sobre el noroeste, occidente, centro y sur del territorio nacional, aunados al ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, así como a una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, que se posicionará sobre los estados de la Mesa del Norte, propiciarán lluvias fuertes a muy fuertes en las regiones mencionadas, así como chubascos en el noreste del país, además de lluvias puntuales intensas en Zacatecas (centro y sur), Aguascalientes, Jalisco (centro y norte) y Puebla (sureste) .

Finalmente, continuará el ambiente cálido a caluroso durante la tarde sobre la mayor parte del territorio mexicano, con temperaturas de 35 a 40 °C en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Jalisco, Colima, Michoacán y Oaxaca, pudiendo superar los 40 °C en Sinaloa.

Al final del día, la nueva onda tropical (núm. 35) se aproximará al sur de la península de Yucatán .

Todas las lluvias pronosticadas podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo.

Pronóstico de lluvias para hoy 29 de septiembre de 2025:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Zacatecas (centro y sur), Aguascalientes, Jalisco (centro y norte), Puebla (sureste), Veracruz (sur), Oaxaca (este) y Chiapas (oeste y sur). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Durango, Guanajuato, Nayarit, Michoacán, Tabasco, Campeche y Yucatán. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua, Sinaloa, Colima, Guerrero, Estado de México, Morelos, Tlaxcala y Quintana Roo. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo y Ciudad de México. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Baja California Sur y Sonora.

Las lluvias puntuales fuertes a intensas podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Las rachas fuertes de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

