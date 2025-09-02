Este martes, la diputada Kenia López Rabadán, del Partido Acción Nacional (PAN) rindió protesta como presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de diputados, para el próximo año y hasta septiembre del 2026.En su primer mensaje como presidenta de la Cámara de Diputados, López Rabadán se comprometió a respetar la ley y hacerla valer. Asimismo, manifestó su confianza en el equilibrio de poderes, la pluralidad del poder legislativo y en la palabra como punto de encuentro."Porque creo en la palabra, en ello empeño la mía, en esta presidencia me comprometo a garantizar el derecho de cada diputada y de cada diputado a representar a sus votantes y a defender su posición, me comprometo a respetar la ley y a hacerla valer, a generar condiciones de respeto, pluralidad y altura de miras, me comprometo a respetar a las mayorías que aquí se construyen, y a las voces de las minorías y lo que representa", expresó.Como vicepresidentes de la Mesa Directiva, fueron elegidos Sergio Carlos Gutiérrez Luna (Morena), Paulina Rubio Fernández (PAN) y Raúl Bolaños Cacho Cué (PVEM).Como secretarios de la Mesa Directiva rindieron protesta los diputados: Julieta Villalpando Riquelme (Morena), Alan Sahir Márquez Becerra (PAN), Nayeli Arlen Fernández Cruz (PVEM), Magdalena del Socorro Núñez Monreal (PT), Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel (PRI) y Laura Ballesteros Mancilla (MC).El pleno de la Cámara de Diputados aprobó el acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se eligió la nueva Mesa Directiva, por 435 a votos a favor y 4 sufragios en contra de diputados de Morena: Rufina Benítez Estrada, Edén Garcés Medina, Gilberto Herrera y Karina Pérez Popoca.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *MB