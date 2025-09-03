"Lorena" se convierte en huracán frente a Baja California Sur, dejará lluvias intensas en tres estados

"Lorena" alcanzó la categoría de huracán a las 3:00 a.m. de este miércoles, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

A esa hora, el meteoro se localizaba aproximadamente a 195 km al sur-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y a 500 km al oeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y avanzaba en dirección noroeste a una velocidad de 22 km/h.

Se prevé que "Lorena" provoque lluvias intensas en zonas específicas de Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit, así como lluvias muy fuertes en áreas de Jalisco, Colima y Michoacán. En esta región del litoral del Pacífico las olas podrían alcanzar hasta los 3.5 metros de altura, advirtió el SMN.

Los vientos asociados al huracán podrían generar rachas de entre 60 y 80 km/h en las zonas costeras de Baja California Sur, Jalisco, Colima y Michoacán, y de 50 a 70 km/h en el mar de Cortés y Sinaloa.

Previsión de la trayectoria del huracán Lorena. X/conagua_clima

Debido a la trayectoria del fenómeno, se estableció una zona de prevención —es decir, donde los efectos del huracán son inminentes— desde Santa Fe hasta Cabo San Lázaro; y una zona de vigilancia —donde podrían presentarse efectos en un plazo de 48 horas— de Cabo San Lázaro a Punta Abreojos, todas ubicadas en Baja California Sur.

Por su parte, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) pronosticó que el huracán "Lorena" podría intensificarse en las próximas 24 horas, con lluvias acumuladas de hasta 38 centímetros en algunas zonas de la península de Baja California.