A partir del 1 de septiembre, una mujer será la encargada de presidir la Mesa Directiva del Senado. El día de hoy la vocera del Senado, Andrea Chávez, informó en redes sociales que el Grupo Parlamentario de Morena aprobó por unanimidad la propuesta de Laura Itzel Castillo para presidir la Mesa Directiva, a quien define en el mismo mensaje como "Mujer de lucha, de izquierda, de grandes ideas y firmes valores".

En el Grupo Parlamentario de Morena acabamos de aprobar por unanimidad que nuestra propuesta para presidir la Mesa Directiva será la compañera Laura Itzel Castillo.



Mujer de lucha, de izquierda, de grandes ideas y de firmes valores. pic.twitter.com/yMZCQVXIUg— Andrea Chávez (@AndreaChavezTre) August 28, 2025

Esta es la trayectoria de Laura Itzel Castillo

Laura Itzel Castillo nació en la Ciudad de México el 16 de noviembre de 1957, por lo que actualmente tiene 57 años de edad. Estudió arquitectura en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Cuenta con amplia experiencia tanto en la administración pública como en puestos de representación popular.

Fundó y dirigió la Asociación Nacional de Jóvenes 1980-1983. Fundó e integró la Dirección Colectiva del PMS, Partido Mexicano Socialista, en la Delegación Coyoacán. Fundó la Asociación de Mujeres en Lucha por la Democracia.

En el Partido de la Revolución Democrática (PRD) fue delegada Electa al Congreso Constituyente del partido en 1989 y consejera Nacional del PRD de 1991 a 1997.

Fue parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en el entonces Distrito Federal como titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Posteriormente, se convirtió en coordinadora estatal de la campaña presidencial de López Obrador en Veracruz para las elecciones de 2006. Luego, fue nombrada secretaria de Asentamientos Humanos y vivienda.

Desde el pasado primero de septiembre de 2024 es senadora de la República. Y será la próxima presidenta del Senado.

