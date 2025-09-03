La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) cumplimentó órdenes de aprehensión contra Claudia “N”, Citlalli “N” y Gloria “N”, señaladas por su probable intervención en el homicidio de siete menores de edad que fallecieron mientras recibían atención médica en el Hospital de Ginecología y Obstetricia del Instituto Materno Infantil del Estado de México (IMIEM) en Toluca. Además, se mantiene vigente la orden de aprehensión contra dos personas más relacionadas con el caso.

La investigación de la FGJEM inició de oficio tras la muerte de 13 menores y daños en otros dos durante su atención en hospitales públicos y privados del Estado de México, incluyendo el Hospital del Niño, el Hospital Materno Perinatal Mónica Pretelini Sáenz del IMSS Bienestar y el hospital privado Centro Médico Toluca.

El 21 de noviembre de 2024, el hospital reportó dos casos de choque séptico en recién nacidos, uno de los cuales falleció ese mismo día. El 22 de noviembre murieron cinco más, y el 23 se registraron seis decesos adicionales, para finalmente sumar uno más el 24. La Fiscalía determinó que los decesos se debieron a causas externas a los centros hospitalarios.

Las investigaciones incluyeron entrevistas a personal médico y administrativo, inspecciones periciales en medicina, química, infectología y microbiología, así como la colaboración de expertos externos. Se detectó que todos los menores habían recibido Nutrición Parenteral Total (NPT) suministrada por la empresa Safe Productos Hospitalarios S.A. de C.V.

Según la FGJEM, las detenidas y sus compañeros omitieron las medidas mínimas de esterilización, contaminando la fórmula con la bacteria Klebsiella oxytoca, la cual fue administrada a las víctimas y provocó los decesos y afectaciones en los sobrevivientes.

La Fiscalía continúa con las investigaciones para integrar la carpeta de investigación y deslindar responsabilidades de todas las personas involucradas.

CT