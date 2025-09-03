Omar García Harfuch: “El futuro de la seguridad depende de fortalecer policías”

El secretario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, aseguró que el futuro de la seguridad en México depende directamente del fortalecimiento de las policías estatales y municipales, ya que el 96% de los delitos corresponden al fuero común.

Durante su participación en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, junto a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y los gobernadores de las 32 entidades, García Harfuch destacó los avances de la Estrategia Nacional de Seguridad, incluyendo una reducción del 25% en homicidios dolosos, y subrayó la necesidad de robustecer a las corporaciones locales, que son la primera línea de contacto con la ciudadanía.

“Las policías estatales y municipales son quienes acuden de inmediato ante cualquier emergencia y se enfrentan directamente a los retos de seguridad en cada comunidad. Por ello es indispensable que cuenten con condiciones mínimas que les permitan prevenir, atender, investigar y contener delitos del fuero común”, dijo el secretario.

García Harfuch enfatizó que fortalecer a las corporaciones implica incrementar su eficacia operativa y recuperar la confianza ciudadana, garantizando que cada policía estatal cuente con un estado de fuerza óptimo y capacitación continua. Mencionó que el nuevo marco normativo y los acuerdos del Consejo Nacional establecen bases sólidas para lograr estos objetivos mediante mecanismos de seguimiento.

Entre las propuestas presentadas destacan incremento de capacidades institucionales, consolidación de inteligencia, profesionalización y estandarización del personal, con especial atención a la capacitación de los elementos. También resaltó la Estrategia Nacional contra la Extorsión, el fortalecimiento de la Estrategia Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, detenciones y desmantelamiento de narcolaboratorios.

El secretario reconoció el trabajo de las fuerzas de seguridad federales, estatales y municipales, así como la disposición de los gobernadores para sumar esfuerzos en una responsabilidad compartida de seguridad. “El propósito es que la federación y los estados alcancen consensos que se traduzcan en políticas públicas eficaces frente a los retos de seguridad del país”, apuntó.

Asimismo, recordó la reforma constitucional que permite a la SSPC investigar, la creación del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia para la Seguridad Pública y la aprobación de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, instrumentos que fortalecen la coordinación y eficacia de las instituciones de seguridad en todo el país.

Apuesta por profesionalizar agentes estatales

El Gobierno federal y los 32 estados acordaron fortalecer y profesionalizar a las policías estatales para mejorar la seguridad y combatir delitos del fuero común. La estrategia incluye reclutamiento, capacitación, academias homologadas para 2028 y mayor profesionalización de ministerios públicos locales. El objetivo es consolidar cuerpos policiales eficaces, confiables y libres de infiltración del crimen organizado, con coordinación entre federación y entidades. Esta acción busca garantizar investigaciones sólidas, inteligencia operativa y la protección efectiva de la ciudadanía en todo el país.

CT