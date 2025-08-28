Senado... al estilo WWE

La última sesión de la Comisión Permanente parecía un capítulo de reality: Alejandro “Alito” Moreno acusó a Gerardo Fernández Noroña de negarle la palabra y clausurar la asamblea, así que subió al ring… digo, a la Presidencia. Entre jaloneos y empujones, Emiliano González, colaborador de la Cámara, terminó en el suelo con lesiones.

Carlos Gutiérrez Mancilla y otros priistas se sumaron al festival de forcejeos, mientras Dolores Padierna intentaba poner paz… y acabó empujada también.

Al final, “Alito” lanzó golpes como si Noroña fuera piñata, y todos los presentes se convirtieron en espectadores del circo legislativo más violento del año. ¡El Senado, versión WWE!

Luego dieron ruedas de prensa y continuó el enfrentamiento verbal entre las dos partes.

Todo es previo al Primer Informe de Claudia Sheinbaum.

***

Pablo Lemus se presentó ayer en la asamblea de la Fundación Guadalajara 500. Y no se guardó nada.

Entre planes de movilidad y las quejas por los espectaculares que hacen llorar a los diseñadores urbanos, el gobernador repartió promesas y amenazas. Advirtió que habrá órdenes de aprehensión para los dueños de espectaculares, pidió el respaldo a una ley estatal contra estos anuncios y dejó claro que la torre que se pretende en la zona de Los Colomos… ni soñarla.

En cuanto al transporte, aseguró que va con todo por las Líneas 4, 5 y quizá hasta la 6.

***

Las obras en el primer cuadro de Guadalajara no serán pretexto para celebrar el 15 de Septiembre. Nos dicen que las autoridades estatales darán el Grito de Independencia desde el balcón principal de Palacio de Gobierno, “llueva o truene”.

Y como todo buen espectáculo patriótico, habrá concierto en Paseo Alcalde con Pepe, Ángela y Leonardo Aguilar… sin caballos.

Eso sí, Christian Nodal ni se asoma en los planes, porque los Aguilar se bastan para prender el ambiente.

¡Sólo un diluvio frenaría el espectáculo!

***

La plana mayor del panismo a nivel nacional se encuentra en Guadalajara con motivo de la reunión plenaria que llevan a cabo diputados federales de todo el país.

No es casualidad que esta cumbre albiazul se realice en Jalisco. Hay panistas que creen que se trata de un reconocimiento al trabajo que viene realizando el Comité Directivo Estatal para reposicionar al instituto político. Pero también habla de que la dirigencia nacional a cargo de Jorge Romero sigue reconociendo el peso específico que tiene Jalisco en la coyuntura política.

Nos dicen que la apuesta es seguir fortaleciendo al partido, buscando no depender de alguna alianza, en específico con MC, para ofrecer buenos resultados electorales.