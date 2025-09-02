Anuncian fechas de la Semana de Salud Pública 2025

En la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum de este martes, el subsecretario de Prevención y Promoción de Salud, Ramiro López Elizalde, informó que la Semana Nacional de Salud Publica 2025 se desarrollará del 6 al 13 de septiembre en toda la República mexicana. Con ella, se busca llegar a 20 millones de personas para promover acciones de prevención y atención temprana de enfermedades.

En el informe del Gabinete de Salud, López Elizalde detalló que el objetivo de la Semana Nacional es promover hábitos y entornos saludables en todas las edades, prevenir enfermedades, impulsar la participación comunitaria, y coordinar instituciones más allá del sector salud.

"Los objetivos son promover hábitos y entornos saludables en todas las edades, prevenir enfermedades, impulsar la participación comunitaria, y coordinar instituciones más allá del sector salud. Este año buscamos un alcance de 20 millones de personas con más de 30 mil acciones de salud pública en todo el país.

"Las actividades incluyen ferias de salud, talleres educativos, detecciones oportunas, acciones en escuelas, en centros de trabajo, y en espacios públicos, todo con un enfoque de equidad, priorizando a comunidades indígenas, personas con discapacidad, adultos mayores, migrantes, y niñas y niños de zonas rurales", explicó.

En Palacio Nacional, el subsecretario detalló que se dará prioridad a la prevención y atención temprana de enfermedades como diabetes, hipertensión, obesidad, y enfermedad renal, y fortalecemos la vacunación y la salud materno infantil.

"En el desglose de actividades sobresalen la alimentación saludable, como ya se comentó, la reducción de consumo de refrescos, de bebidas azucaradas, y comida chatarra. La promoción de la actividad física, la importancia de la salud sexual y mental, y la prevención de violencia y acciones ambientales como la reforestación y el saneamiento básico" , refirió.

Frente a la Presidenta Claudia Sheinbaum, el subsecretario de Prevención y Promoción de Salud destacó que la Lotería Nacional se suma a esta Semana con la emisión de un billete conmemorativo que será para sensibilizar a la población mexicana sobre la importancia de la salud pública.

