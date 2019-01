Jalisco concentra combate a huachicoleo

Como parte de la estrategia contra el robo de hidrocarburo, el Gobierno federal ha asegurado 261 mil litros de combustible presuntamente sustraído de forma ilícita en cinco estados, sólo en los últimos 15 días. Casi la mitad se recuperó en Jalisco, informó la Procuraduría General de la República (PGR).

Además, fueron localizadas y clausuradas 34 tomas clandestinas: alrededor de 30% de ellas se encontró en la Entidad.

Los ductos ocultos, desde los cuales se “ordeña” el combustible, son la causa principal por la que actualmente se registra un problema de desabasto en las estaciones de servicio de la metrópoli, reconoció el área de Comunicación Corporativa de la paraestatal en el Estado.

Del hidrocarburo asegurado, 119 mil 500 litros (45%) se recuperaron en Tlajomulco, Tala, Zapotlanejo y Zapopan.

En Tamaulipas se aseguraron 63 mil 780 litros en Matamoros, Llera y Río Bravo; 50 mil 317 litros en Nextlalpan y Almoloya de Juárez, en el Estado de México; y finalmente se obtuvieron 27 mil 620 en Querétaro y Puebla.

A su vez, se localizaron y clausuraron 34 tomas clandestinas; 20 de ellas en el Estado de México y 10 más en Jalisco. Durante dos semanas, los operativos fueron realizados por personal de la Policía Federal Ministerial, Seguridad Física de Pemex, Policía Federal, Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y las corporaciones estatales. Por estos hechos se iniciaron 51 carpetas de investigación.

El pasado 27 de diciembre, el Presidente López Obrador anunció su plan para combatir el huachicoleo, aunque después de la intervención del Centro de Control de la Ciudad de México (el 21 de diciembre) se redujeron más de 95% los desvíos de combustible, en comparación con el promedio documentado desde que arrancó la administración.

Pese a escasez de combustible, policías mantendrán patrullaje

A pesar del desabasto de gasolina que hay en la Zona Metropolitana de Guadalajara, las comisarías municipales de Guadalajara, Tlaquepaque, Tlajomulco, Tonalá y Tlaquepaque, así como la Policía Estatal, aseguraron que la situación no afectó sus patrullajes habituales.

El Ayuntamiento de Guadalajara informó que, de acuerdo con el presidente de Adquisiciones, David Mendoza, solo una de las estaciones de servicio que surten combustible al parque vehicular redujo la cantidad de litros distribuidos, pero esto no generó afectaciones.

Sin embargo, el municipio aseguró que en caso de que la escasez de combustible llegara a agudizarse, se le daría prioridad al abasto de vehículos de emergencia como los de la Policía tapatía, Protección Civil y Bomberos y Servicios Médicos Muncipales, con la finalidad de mantener la capacidad de respuesta.

El Ayuntamiento de Tonalá y las comisarías de Tlajomulco y Tlaquepaque, así como la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, aseguraron también que el desabasto de gasolina no afectó el patrullaje de sus unidades, por lo cual se continuaron los rondines de manera normal.

Zapopan fue el único municipio que se vio afectado por la carencia del energético. De acuerdo con el alcalde Pablo Lemus Navarro, el desabasto ocasionó que al inicio de la jornada de ayer solo patrullara el 50% de las 537 unidades con las que cuenta la comisaría, sin embargo, se buscaría recargar el combustible en municipios aledaños a la ZMG con la finalidad de normalizar el patrullaje durante el resto del día, llegando al menos al 75% del parque vehicular.

El jueves, Pemex reconoció que existe un retraso en la distribución de combustible debido a la existencia de tomas clandestinas u “ordeñas”, afectando principalmente a gasolineras del municipio de Zapopan; sin embargo, aunque existen estaciones que dejaron de operar desde el 31 de diciembre, la empresa paraestatal negó que exista un desabasto y aseguró que el servicio se retomará “lo antes posible”.

Una raya más…

Esta no es la primera vez en la que se registra un problema de desabasto de combustible en la metrópoli. En los últimos tres años, la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros (Amegas) ha dado cuenta de otros episodios similares, pero no sólo debido a ordeñas, sino a fenómenos naturales. En noviembre de 2018, por ejemplo, el paso de los huracanes “Willa” y “Vicente” limitaron la provisión de combustible a la mitad, según los empresarios.

En Michoacán se cumple una semana

La crisis por escasez de combustible que afecta a la Zona Metropolitana de Guadalajara desde que inició el año no es privativa de esta ciudad. Ocho estados del país han registrado desabasto y hay puntos que ya acarrean serios problemas.

Michoacán, por ejemplo, cumplió ayer una semana con desabasto. Mauricio Prieto Gómez, empresario del ramo gasolinero, señaló que Petróleos Mexicanos (Pemex) no les ha explicado el motivo por el que no ha distribuido con normalidad el combustible. Únicamente han sido informados que el lunes próximo podría regularizarse el suministro proveniente de la refinería de Salamanca, en Guanajuato.

“Ellos dicen que el lunes de la próxima semana ya va a estar todo al corriente, pero la verdad es que lo veo muy complicado, porque gente que trabaja en Pemex, no los directivos, nos dicen que, efectivamente, no hay combustible. No nada más en Michoacán, sino tampoco en otros estados, explicó.

En Michoacán, la mayor afectación se registra en Morelia, donde existen cerca de 90 estaciones de servicio y 40% de ellas cerró por desabasto. Otros municipios aledaños, como Álvaro Obregón, Copándaro, Panindícuaro, Tarímbaro y Villa Jiménez también enfrentan el mismo problema.

El integrante del grupo empresarial G500 enfatizó que las pérdidas son incuantificables, pero se calcula que, por cada día de cierre, una estación de servicio pierde, al menos, 30 mil pesos.

Prieto Gómez reconoció que las compras de pánico disminuyeron. Al mismo tiempo llamó a no hacer compras excesivas, pues “sí va a haber combustible. Si pueden salir (de la estación) con 20 litros de combustible, nos ayudan mucho para que todos tengan la posibilidad de seguir consumiendo y le demos abasto a la gran mayoría de los consumidores”.

Desabasto pega en ocho estados

La escasez de gasolina, sobre todo la de menor octanaje (verde), afecta a Jalisco, pero también a otras entidades como Sinaloa, Michoacán, Puebla, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo y Querétaro. Los conductores reportan problemas para cargar hidrocarburo. La lucha contra el robo de combustible es una de las principales causas del desabasto.