Luego de la explosión registrada durante la tarde del miércoles en el Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México, finalmente se restableció la circulación en ambos sentidos de la Calzada Ignacio Zaragoza.

A través de un mensaje en sus redes sociales, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que el puente, una de las vías más importantes para la movilidad de una de las zonas más pobladas y transitadas de la capital, "ya se encuentra habilitado".

"En este momento se restablece en su totalidad la vialidad de Calzada Ignacio Zaragoza", publicó la dependencia en X, confirmando que los automovilistas ya pueden utilizar la vía con normalidad.

Suben a seis las víctimas mortales de la explosión en Iztapalapa

El accidente conmocionó en redes sociales, donde usuarios compartieron videos de la explosión, y de momentos posteriores a ella donde aparecen sobrevivientes con graves quemaduras y la ropa rasgada.

El camión cisterna transportaba más de 49 mil litros de gas y, de acuerdo con la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el semirremolque de Transportadora Silza, no contaba con póliza de seguro vigente.

En la última actualización de las autoridades mexicanas sobre el saldo de este incidente, se detalla que el número de víctimas mortales ascendió a seis personas, mientras que 23 de los heridos se mantienen en estado crítico.

"En este momento la Secretaría de Salud de la Ciudad de México va a ser quien va a estar atendiendo las listas, viendo de qué manera van evolucionando las personas que fueron afectadas. De los 90 afectados, siguen 23 en estado crítico; tenemos ya seis personas que han fallecido” , señaló Myriam Urzúa, titular de Protección Civil de Ciudad de México.

Por su parte, la Presidenta Claudia Sheinbaum lamentó el incidente en su conferencia matutina del día de hoy, afirmando que el Gobierno Federal está pendiente de todo lo que se necesite.

"Han estado los tres compañeros de los sistemas de salud (ISSSTE, IMSS e IMSS Bienestar) muy pendientes, obviamente Secretaría de Defensa, Marina y la coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez que desde el primer momento estuvo ahí. Estamos apoyando en todo lo que se necesita", expresó.

