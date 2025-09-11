¿Dónde está hospitalizado el chofer de la pipa de gas que explotó en Iztapalapa?

En la conferencia matutina presidencial de este jueves, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, Pablo Velázquez Camacho, dio detalles sobre el estado de salud del chofer de la pipa de gas LP que provocó una mortal explosión en Iztapalapa.

La tarde del pasado miércoles se reportó la explosión de un camión cisterna que transportaba más de 49 mil litros de gas, generando un enorme incendio que dejó fallecidos y múltiples personas lesionadas.

El hecho conmocionó en redes sociales, donde usuarios compartieron clips del momento exacto del siniestro, además del estado de las víctimas que fueron alcanzadas por el fuego.

De acuerdo con el último reporte de Protección Civil de la Ciudad de México, hasta el momento suman seis personas fallecidas por el incidente, además, de los 90 heridos que se habían contabilizado, 23 permanecen en estado crítico.

"En este momento la Secretaría de Salud de la Ciudad de México va a ser quien va a estar atendiendo las listas, viendo de qué manera van evolucionando las personas que fueron afectadas. De los 90 afectados, siguen 23 en estado crítico; tenemos ya seis personas que han fallecido”, señaló Myriam Urzúa, titular de la dependencia.

¿Dónde se encuentra hospitalizado el chofer de la pipa que explotó en Iztapalapa?

Pablo Velázquez Camacho informó que el chófer del vehículo que provocó la explosión sobre el Puente de la Concordia fue localizado con vida, y posteriormente trasladado a un hospital en el Estado de México para su atención, aunque luego se le canalizó al Hospital Magdalena de las Salinas del IMSS.

“El chofer fue atendido y trasladado inicialmente a un hospital en el Estado de México; posteriormente se le canalizó al Hospital Magdalena de las Salinas del IMSS” , dijo el secretario.

El chofer presenta quemaduras y lesiones de gravedad, por lo que en el Hospital Magdalena de las Salinas recibe atención especializada.

La identidad del conductor permanece desconocida, puesto que las autoridades decidieron no compartirla por motivos de seguridad y por la investigación en curso que realiza la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina para determinar la causa del incidente.

De manera preliminar, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), dio a conocer que el semirremolque de Transportadora Silza, no contaba con póliza de seguro vigente.

Sheinbaum lamenta explosión de pipa de gas

Por su parte, la Presidenta Claudia Sheinbaum lamentó el incidente en su conferencia matutina del día de hoy, afirmando que el Gobierno Federal está pendiente de todo lo que se necesite.

"Han estado los tres compañeros de los sistemas de salud (ISSSTE, IMSS e IMSS Bienestar) muy pendientes, obviamente Secretaría de Defensa, Marina y la coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez que desde el primer momento estuvo ahí. Estamos apoyando en todo lo que se necesita" , expresó.

