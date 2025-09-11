Conavi 2025: Fechas de visitas domiciliarias de Vivienda para el Bienestar

Como parte de la segunda fase del proceso de selección de Programa de Vivienda para el Bienestar 2025, la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) dio inicio al periodo de visitas domiciliarias a las personas preseleccionadas en la primera etapa de registro.

Estas visitas estarán a cargo de personal autorizado de la Secretaría de Bienestar, que deberá identificarse con su chaleco oficial y gafete.

El objetivo de esta medida es verificar la información proporcionada en el registro y solicitar documentación adicional.

¿Cuáles son las fechas de las visitas domiciliarias de Vivienda para el Bienestar?

El proceso de visitas domiciliarias del Programa de Vivienda para el Bienestar de la Conavi se lleva a cabo del 8 al 20 de septiembre de 2025, de acuerdo con el sitio web del Gobierno de México.

Las personas preseleccionadas durante la primera etapa del proceso para determinar a los beneficiarios serán notificadas de la visita por medio de un mensaje SMS a los números de contactos registrados.

¿Qué documentos se necesitan?

En la fecha programada, la persona solicitante deberá encontrarse en el domicilio y presentar la documentación requerida en original y copia para el levantamiento de la Cédula de Información Socioeconómica (CIS):

Identificación oficial vigente

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses

CURP

Acta de nacimiento

Comprobante de ingresos

Certificado de no propiedad, expedido por el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de tu estado

Acta de matrimonio, divorcio o una constancia de inexistencia de matrimonio

La Conavi subraya que todos los trámites del Programa de Vivienda para el Bienestar son gratuitos y no requieren de intermediarios, por ello, cualquier persona que solicite dinero o favores a cambio de gestionar el trámite está incurriendo en un delito.

