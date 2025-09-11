Esta es la cifra actualizada de muertos tras explosión de pipa de gas en Iztapalapa

Este jueves 11 de septiembre, autoridades informaron la cifra actualizada de muertos por la explosión de una pipa de gas ocurrida ayer miércoles en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México. El número se elevó a seis mientras que los heridos graves son 23, del total de 90.

Myriam Urzúa, titular de Protección Civil de Ciudad de México, indicó que: "En este momento la Secretaría de Salud de la Ciudad de México va a ser quien va a estar atendiendo las listas, viendo de qué manera van evolucionando las personas que fueron afectadas. De los 90 afectados, siguen 23 en estado crítico; tenemos ya seis personas que han fallecido".

¿Qué pasó en Iztapalapa?

Eran pasadas las dos de la tarde de ayer miércoles 10 de septiembre cuando un camión cisterna cargado con 49 mil 500 litros de gas LP explotó en una autopista de la Ciudad de México. El hecho provocó un gran incendio que afectó al menos 30 automóviles que circulaban cerca, y un saldo de varios fallecidos y 90 heridos.

En videos que circulan en redes sociales se aprecian tanto el momento de explosión del camión, el incendio de vehículos, y a los heridos que caminaban en busca de ayuda con la ropa completamente chamuscada. También aparece una grabación en la que se ve a una mujer lesionada, la cual cubrió con su cuerpo a su nieta para evitar que el fuego la alcanzara.

La Fiscalía de la Ciudad de México dijo que investiga el accidente del camión de gas que, según los primeros reportes, volcó ocasionando posteriormente una explosión cuya onda expansiva dañó a los vehículos.

También, la fiscalía informó que trabaja con la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección del Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, a fin de determinar si la empresa propietaria del camión cumplía con la regulación correspondiente.

