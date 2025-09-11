Esta mañana, el pronóstico general del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente oficial del Gobierno de México, avisa que se presentarán lluvias intensas en zonas del occidente, oriente, sur y sureste de México.

Este jueves 11 de septiembre, la zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico o posible ciclón tropical, se desplazará al sur de Guerrero, su circulación interaccionará con un canal de baja presión que se extenderá desde el occidente hasta el centro del país, originando lluvias fuertes a muy fuertes en dichas regiones, incluido el valle de México, con lluvias puntuales intensas en Jalisco (sureste), Colima, Michoacán (noroeste) y Guerrero (centro y costa).

Se prevén vientos fuertes con rachas de 40 a 60 km/h, oleaje elevado y posible formación de trombas marinas en costas de Michoacán, Guerrero y Oaxaca (occidente). Por otra parte, canales de baja presión al interior del país, inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad, generarán chubascos con lluvias fuertes a muy fuertes en zonas del noreste, oriente y sureste del país, incluida la península de Yucatán; así como lluvias puntuales intensas en Puebla (sureste), Veracruz (centro y sur), Oaxaca (norte, noreste y suroeste), Chiapas (norte y este), Tabasco, Campeche (norte y suroeste) y Yucatán (oeste). El monzón mexicano propiciará chubascos y lluvias fuertes en el noroeste del país. Finalmente, el frente núm. 3 se disipó en el transcurso de la noche.

Pronóstico de lluvias

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Jalisco (sureste), Colima , Michoacán (noroeste), Guerrero (centro y costa), Puebla (sureste), Veracruz (centro y sur), Oaxaca (norte, noreste y suroeste), Chiapas (norte y este), Tabasco , Campeche (norte y suroeste) y Yucatán (oeste).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Quintana Roo .

(50 a 75 mm): . Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sinaloa, Nayarit, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Morelos.

(25 a 50 mm): Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango y Zacatecas.

(5 a 25 mm): Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Aguascalientes.

Se recomienda tomar precauciones en traslados especialmente entre tramos carreteros debido a que las lluvias fuertes a puntuales intensas podrían reducir la visibilidad e incrementar los niveles de ríos y arroyos y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones. Además, las rachas de viento podrían ocasionar a caída de árboles y anuncios publicitarios.

Pronóstico de temperaturas

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste) y Morelos.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas altas de Baja California, Durango, Estado de México y Puebla.

Pronóstico para Jalisco y la zona Centro Pacífico

Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día, con lluvias puntuales intensas en Jalisco (sureste), Colima y Michoacán (noroeste), y lluvias fuertes en Nayarit; acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo; además, podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Por la mañana, ambiente fresco a templado, así como frío con bancos de niebla en zonas altas. Durante la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso. Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h y oleaje de 2 a 3 metros de altura en costas de Michoacán. Rachas de viento de 30 a 50 km/h y oleaje de 1 a 2 metros de altura en las costas de Colima. Y rachas de hasta 45 km/h en Nayarit y Jalisco.

