Beca Rita Cetina: ¿Cuántos pagos restan en 2025?

El Gobierno de México, a través de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, impulsó el programa social Beca Rita Cetina, una iniciativa que busca apoyar a familias vulnerables con hijos inscritos en algún nivel de educación básica, con el objetivo de evitar que abandonen sus estudios por falta de recursos.De acuerdo con información de la Secretaría del Bienestar, este mes de septiembre comenzará el registro para estudiantes de secundaria de nuevo ingreso, por lo que a partir del día 15, los interesados podrán solicitar el apoyo económico que ofrece la institución.Los pagos de la Beca Rita Cetina se realizan de forma bimestral; cada dos meses, las familias beneficiarias reciben un monto de mil 900 pesos, más 700 pesos adicionales por cada menor inscrito en una escuela pública.El programa, que inició a finales de 2024 y en un principio beneficiaba únicamente a estudiantes de secundaria, se ha ampliado para incluir también a alumnos de preescolar y primaria. No obstante, la Secretaría del Bienestar aún no ha publicado la fecha oficial de registro para estos niveles educativos.En lo que va del año, la beca ha entregado tres depósitos correspondientes a los bimestres enero-febrero, marzo-abril y mayo-junio. Durante julio y agosto no se realizaron pagos, ya que corresponden al periodo vacacional.Para lo que resta del año, faltan dos depósitos: el próximo será el del bimestre septiembre-octubre, cuya fecha de pago aún no se confirma, pero se espera que las dispersiones comiencen a inicios de octubre.El último pago, correspondiente al bimestre noviembre-diciembre, tampoco tiene fecha confirmada; sin embargo, debido a posibles retrasos, es probable que la dispersión se realice durante el último mes del año, diciembre.