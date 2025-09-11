Beca Rita Cetina: ¿Cuántos pagos restan en 2025?

El Gobierno de México, a través de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, impulsó el programa social Beca Rita Cetina, una iniciativa que busca apoyar a familias vulnerables con hijos inscritos en algún nivel de educación básica, con el objetivo de evitar que abandonen sus estudios por falta de recursos .

De acuerdo con información de la Secretaría del Bienestar, este mes de septiembre comenzará el registro para estudiantes de secundaria de nuevo ingreso, por lo que a partir del día 15, los interesados podrán solicitar el apoyo económico que ofrece la institución.

Los pagos de la Beca Rita Cetina se realizan de forma bimestral; cada dos meses, las familias beneficiarias reciben un monto de mil 900 pesos, más 700 pesos adicionales por cada menor inscrito en una escuela pública.

El programa, que inició a finales de 2024 y en un principio beneficiaba únicamente a estudiantes de secundaria, se ha ampliado para incluir también a alumnos de preescolar y primaria. No obstante, la Secretaría del Bienestar aún no ha publicado la fecha oficial de registro para estos niveles educativos.

En lo que va del año, la beca ha entregado tres depósitos correspondientes a los bimestres enero-febrero, marzo-abril y mayo-junio. Durante julio y agosto no se realizaron pagos, ya que corresponden al periodo vacacional.

Para lo que resta del año, faltan dos depósitos: el próximo será el del bimestre septiembre-octubre, cuya fecha de pago aún no se confirma , pero se espera que las dispersiones comiencen a inicios de octubre.

El último pago, correspondiente al bimestre noviembre-diciembre, tampoco tiene fecha confirmada; sin embargo, debido a posibles retrasos, es probable que la dispersión se realice durante el último mes del año, diciembre.

