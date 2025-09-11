Jueves, 11 de Septiembre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México |

Pueblos Mágicos ideales para pasar el 15 de septiembre

Aquí te recomendamos algunos Pueblos Mágicos a los que puedes ir y celebrar este mes patrio

Por: El Informador

La gran mayoría de las ciudades, y poblaciones en todo México organizan diversas actividades. SUN / ESPECIAL

Estamos en septiembre, mes en el que se llevan a cabo las Fiestas Patrias para celebrar la Independencia de México

Por este motivo, la gran mayoría de las ciudades, y poblaciones en todo México organizan diversas actividades para realizar en la semana del 16 de septiembre, incluido el famoso y tradicional “Grito de Independencia” que se da el 15 de septiembre por la noche.

Si no quieres quedarte a pasar las Fiestas Patrias en tu lugar de origen, aquí te recomendamos algunos Pueblos Mágicos a los que puedes ir y celebrar este mes patrio.

1. Dolores Hidalgo, Guanajuato

  • Desfile por las calles principales con bandas y comparsas.
  • Grito de Independencia por la noche en el jardín principal.
  • Talleres de nieves típicas y dulces regionales.

2. San Miguel de Allende, Guanajuato

  • Desfile militar y escolar.
  • Grito de Independencia en el jardín principal por la noche.
  • Música en vivo en cantinas y bares locales hasta la madrugada.

3. Tlayacapan, Morelos

  • Desfiles escolares y talleres de danzas típicas.
  • Fuegos artificiales en la plaza principal.
  • Competencias de baile y música.

4. Pátzcuaro, Michoacán

  • Desfile con charros y comparsas.
  • Carrozas decoradas con flores y bandas tradicionales.
  • Recorrido en trajinera por el Lago de Pátzcuaro,con música en vivo.

5. Dolores, Oaxaca

  • Desfile con trajes típicos y carrozas decoradas.
  • Grito de Independencia por la noche, en la Plaza de la Constitución.
  • Mercados nocturnos con antojitos y dulces

MV

