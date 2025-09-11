Estamos en septiembre, mes en el que se llevan a cabo las Fiestas Patrias para celebrar la Independencia de México

Por este motivo, la gran mayoría de las ciudades, y poblaciones en todo México organizan diversas actividades para realizar en la semana del 16 de septiembre, incluido el famoso y tradicional “Grito de Independencia” que se da el 15 de septiembre por la noche.

Si no quieres quedarte a pasar las Fiestas Patrias en tu lugar de origen, aquí te recomendamos algunos Pueblos Mágicos a los que puedes ir y celebrar este mes patrio.

1. Dolores Hidalgo, Guanajuato

Desfile por las calles principales con bandas y comparsas.

Grito de Independencia por la noche en el jardín principal.

Talleres de nieves típicas y dulces regionales.

2. San Miguel de Allende, Guanajuato

Desfile militar y escolar.

Grito de Independencia en el jardín principal por la noche.

Música en vivo en cantinas y bares locales hasta la madrugada.

3. Tlayacapan, Morelos

Desfiles escolares y talleres de danzas típicas.

Fuegos artificiales en la plaza principal.

Competencias de baile y música.

4. Pátzcuaro, Michoacán

Desfile con charros y comparsas.

Carrozas decoradas con flores y bandas tradicionales.

Recorrido en trajinera por el Lago de Pátzcuaro,con música en vivo.

5. Dolores, Oaxaca

Desfile con trajes típicos y carrozas decoradas.

Grito de Independencia por la noche, en la Plaza de la Constitución.

Mercados nocturnos con antojitos y dulces

