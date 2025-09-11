Investigan explosión mortal de pipa de gas en Iztapalapa

Tras la explosión de una pipa de gas registrada en el Puente de la Concordia, ubicado en la alcaldía de Iztapalapa de la Ciudad de México, investigadores de la nación trabajan para determinar la causa del incidente que, hasta el momento, ha dejado como saldo 4 víctimas mortales y 90 heridos.

El siniestro ocurrió durante la tarde del pasado miércoles, cuando un camión cisterna que transportaba más de 49 mil 500 litros de gas explotó en una de las principales carreteras de la capital, generando una enorme nube de fuego que se extendió rápidamente.

En redes sociales circularon videos de sobrevivientes con graves quemaduras tambaleándose en la calle con la ropa desgarrada mientras los socorristas se apresuraban al lugar. Los heridos sufrieron quemaduras de segundo y tercer grado.

La tragedia atrajo nuevamente la atención sobre los miles de camiones que recorren México diariamente transportando gas licuado de petróleo, del que dependen la mayoría de los hogares y negocios para cocinar y calentar agua. Los reguladores dijeron que una revisión preliminar reveló que el camión no tenía un seguro actualizado que le permitiera transportar gas.

Aunque el accidente del miércoles involucró a un gran camión cisterna, en lugar de los más pequeños que realizan entregas residenciales, ambos han estado involucrados en accidentes mortales en la última década.

En 2020, un doble remolque que transportaba gas licuado de petróleo volcó en una carretera en el estado occidental de Nayarit y mató a 13 personas cuando el fuego se extendió a otros vehículos.

En 2015, una fuga en un camión de propano más pequeño que realizaba una entrega en un hospital de maternidad de la Ciudad de México permitió que el gas se filtrara en el edificio y provocó una explosión que mató a cinco personas e hirió a decenas.

Las listas de heridos mostraron que algunos sufrieron quemaduras en el 100% de sus cuerpos. Entre los heridos había un bebé y un niño de dos años.

Mientras los vehículos de emergencia pasaban a toda velocidad y los médicos atendían a los heridos, grupos de vecinos corrían para ayudar a sacar a las víctimas de las quemaduras del fuego y ponerlas a salvo.

El accidente ocurrió en la carretera que conecta la Ciudad de México con Puebla, a la altura del municipio más poblado de la capital, Iztapalapa.

El camión de gas volcado tenía el logotipo de la empresa energética Silza en su costado, pero en una llamada con The Associated Press, un funcionario de la empresa que no quiso ser identificado negó que fuera su vehículo. La empresa no respondió de inmediato a un correo electrónico solicitando comentarios o más detalles.

Más tarde, la agencia federal encargada de regular la seguridad industrial en el sector de hidrocarburos dijo en un comunicado que Silza no tenía la documentación de seguro actualizada requerida para transportar gas.

La Presidenta Claudia Sheinbaum expresó sus condolencias a las familias de los fallecidos en una publicación en X y agradeció a los equipos de emergencia por su trabajo.

