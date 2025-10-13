En los últimos días, la CURP biométrica ha sido un tema de conversación en redes sociales y medios de comunicación, debido a las dudas que ha generado la implementación de este nuevo documento en el país, el cual, presumen las autoridades gubernamentales, podrá usarse para realizar trámites, puesto que funcionará como un documento de identidad.

En este escenario, algunas personas manifiestan inquietud al considerar que este documento será obligatorio para tramitar la credencial de Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam), la cual otorga numerosos beneficios a personas desde los 60 años de edad.

¿Es obligatoria la CURP biométrica para tramitar la credencial Inapam?

No, la CURP biométrica no es un requisito para tramitar la credencial Inapam.

Esta nueva versión de la Clave Única de Registro de Población integra a su formato datos irrepetibles del titular, como el escaneo de iris y huellas dactilares, con el propósito de evitar el robo de identidad.

De acuerdo con Arturo Arce Vargas, titular del Registro Nacional de Población (Renapo), la CURP biométrica será aceptada por todas las dependencias de gobierno, instituciones públicas y organismos privados como un documento oficial de identificación a partir del próximo 16 de octubre.

Por su parte, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aclaró que el trámite de este documento es voluntario, lo que quiere decir que ninguna institución puede solicitarla como obligatoria: "Ninguna institución debe obligar a exigir la CURP biométrica; la ley garantiza que sea voluntario".

De este modo, la CURP biométrica solo ampliará las posibilidades de identificación para los ciudadanos, teniendo para esta función el mismo valor que la INE o el pasaporte.

Mientras tanto, para el trámite de la credencial Inapam, se puede seguir utilizando el formato tradicional de la CURP, siempre y cuando esté certificada por el Renapo. Este puede descargarse de forma gratuita en internet.

¿Cómo tramitar la credencial Inapam?

Para tramitar la credencial, los adultos mayores deben acudir al módulo de Bienestar más cercano y presentar los siguientes documentos:

Acta de nacimiento legible

Identificación oficial con fotografía (INE, pasaporte, cédula profesional, cartilla militar o carta de identidad)

CURP (no biométrica obligatoria)

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses

Fotografía reciente, a color o blanco y negro

Datos de contacto de emergencia, incluyendo CURP y número telefónico

MB