De acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para hoy, 13 de octubre, Durante la mañana en Valle de México se prevé ambiente fresco y frío con bancos de niebla en zonas altas.

Lluvias en CDMX hoy, 13 de octubre

Por otro lado, en Ciudad de México (CDMX), en el horario de la tarde se pronostica ambiente templado a cálido y probabilidad de lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) y lluvias con intervalos de chubascos en el Estado de México; las lluvias podrían estar acompañadas con descargas eléctricas.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 11 a 13 °C y la máxima de 23 a 25 °C.

De acuerdo con el sitio oficial de Meteored, te decimos el pronóstico del clima de hoy, 13 de octubre en CDMX.

Hora Temperatura Probabilidad de lluvia 10:00 17 Grados Celsius Soleado 11:00 20 Grados Celsius Soleado 12:00 21 Grados Celsius Soleado 13:00 22 Grados Celsius Nubes y claros 14:00 23 Grados Celsius Nubes y claros 15:00 23 Grados Celsius Nubes y claros 16:00 23 Grados Celsius Nubes y claros 17:00 22 Grados Celsius Parcialmente nuboso 18:00 20 Grados Celsius Soleado 19:00 18 Grados Celsius Nubes y claros 20:00 17 Grados Celsius Nubes y claros 21:00 16 Grados Celsius Nubes y claros 22:00 15 Grados Celsius Nubes y claros 23:00 14 Grados Celsius Parcialmente nuboso

Con información de Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Meteored.

