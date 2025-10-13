Lunes, 13 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México |

Pronóstico de lluvia hoy, 13 de octubre en CDMX

El día de hoy, 13 de octubre, se pronostica probabilidad de lluvias aisladas en CDMX

Por: Anel Solis

De acuerdo con el pronóstico del clima de hoy, 13 de octubre, se prevé cielo mayormente nublado con lluvias aisladas en CDMX. SUN/ ARCHIVO

De acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para hoy, 13 de octubre,  Durante la mañana en Valle de México se prevé ambiente fresco y frío con bancos de niebla en zonas altas.

Lluvias en CDMX hoy, 13 de octubre

Por otro lado, en Ciudad de México (CDMX), en el horario de la tarde se pronostica ambiente templado a cálido y probabilidad de  lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)  y lluvias con intervalos de chubascos en el Estado de México; las lluvias podrían estar acompañadas con descargas eléctricas. 

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 11 a 13 °C y la máxima de 23 a 25 °C.

De acuerdo con el sitio oficial de Meteored, te decimos el pronóstico del clima de hoy, 13 de octubre en CDMX. 

Hora Temperatura Probabilidad de lluvia
10:00 17 Grados Celsius Soleado
11:00 20 Grados Celsius Soleado
12:00 21 Grados Celsius Soleado
13:00 22 Grados Celsius Nubes y claros
14:00 23 Grados Celsius Nubes y claros
15:00 23 Grados Celsius Nubes y claros
16:00 23 Grados Celsius Nubes y claros
17:00 22 Grados Celsius Parcialmente nuboso
18:00 20 Grados Celsius Soleado
19:00 18 Grados Celsius Nubes y claros
20:00 17 Grados Celsius Nubes y claros
21:00 16 Grados Celsius Nubes y claros
22:00 15 Grados Celsius Nubes y claros
23:00 14 Grados Celsius Parcialmente nuboso

Con información de Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Meteored.

