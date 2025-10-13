De acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para hoy, 13 de octubre, Durante la mañana en Valle de México se prevé ambiente fresco y frío con bancos de niebla en zonas altas.Por otro lado, en Ciudad de México (CDMX), en el horario de la tarde se pronostica ambiente templado a cálido y probabilidad de lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) y lluvias con intervalos de chubascos en el Estado de México; las lluvias podrían estar acompañadas con descargas eléctricas. La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 11 a 13 °C y la máxima de 23 a 25 °C.De acuerdo con el sitio oficial de Meteored, te decimos el pronóstico del clima de hoy, 13 de octubre en CDMX. Con información de Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Meteored.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * AS