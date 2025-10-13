El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), alertó que para este lunes 13 de octubre prevalecerán los chubascos con lluvias puntuales fuertes, de 25 a 30 mm, en los estados de Veracruz y Puebla.

Explicó que los remanentes de "Raymond", que se degradó a ciclón post-tropical sobre el sur de Baja California, en interacción con el frente frío 6 generarán precipitaciones en distintos estados de la República.

Este frente frío número 6, señaló la Conagua a través del SMN, se desplazará hacia el suroeste de Estados Unidos.

Por otro lado, canales de baja presión sobre el oriente, occidente, sur y sureste del territorio nacional, en combinación con desprendimientos nubosos de la vaguada monzónica, propiciarán chubascos y lluvias fuertes en las regiones mencionadas, incluida la península de Yucatán.

Pronóstico de lluvias para el lunes 13 de octubre de 2025

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chiapas.

Chiapas. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora, Chihuahua, Jalisco, Colima, Michoacán, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango, Sinaloa, Nayarit, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tabasco y Campeche.

Baja California Sur, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango, Sinaloa, Nayarit, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tabasco y Campeche. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y Tlaxcala.

El SMN indicó que las lluvias fuertes a torrenciales podrían reducir la visibilidad, incrementar niveles de ríos y arroyos, así como generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Todas las lluvias pronosticadas, agregó, podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo.

Sobre "Raymond", el Servicio Meteorológico Nacional explicó que pese a su degradación a ciclón post-tropical, sus remanentes mantendrán condiciones para rachas de viento y oleaje elevado en el noroeste mexicano.

Exhortó a la población a extremar precauciones y atender recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil en cada entidad.

