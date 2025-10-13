El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), alertó que para este lunes 13 de octubre prevalecerán los chubascos con lluvias puntuales fuertes, de 25 a 30 mm, en los estados de Veracruz y Puebla.Explicó que los remanentes de "Raymond", que se degradó a ciclón post-tropical sobre el sur de Baja California, en interacción con el frente frío 6 generarán precipitaciones en distintos estados de la República.Este frente frío número 6, señaló la Conagua a través del SMN, se desplazará hacia el suroeste de Estados Unidos.Por otro lado, canales de baja presión sobre el oriente, occidente, sur y sureste del territorio nacional, en combinación con desprendimientos nubosos de la vaguada monzónica, propiciarán chubascos y lluvias fuertes en las regiones mencionadas, incluida la península de Yucatán.El SMN indicó que las lluvias fuertes a torrenciales podrían reducir la visibilidad, incrementar niveles de ríos y arroyos, así como generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.Todas las lluvias pronosticadas, agregó, podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo.Sobre "Raymond", el Servicio Meteorológico Nacional explicó que pese a su degradación a ciclón post-tropical, sus remanentes mantendrán condiciones para rachas de viento y oleaje elevado en el noroeste mexicano.Exhortó a la población a extremar precauciones y atender recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil en cada entidad.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03 MV