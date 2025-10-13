Marchas CDMX: Estas son las afectaciones viales de hoy, 13 de octubre

El día de hoy, lunes 13 de octubre, en la Ciudad de México, habrá algunas afectaciones viales en ciertos puntos de la ciudad por dos marchas que se llevarán a cabo en el horario de la mañana.

A continuación, te decimos las calles afectadas para que busques otras alternativas viales y realices tu jornada del día sin problema alguno.

Marcha del del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) en CDMX

El día de hoy, 13 de octubre, a las 8:00 a. m. dio inicio la manifestación del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). Partirá de la calle Maestro Antonio Caso número 45, en la colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc, y se dirigirá hacia el Zócalo capitalino.

Marcha hoy, 13 de octubre de los Pueblos Originarios en CDMX

Por otro lado, en punto de las 10:00 a. m. comenzará la protesta de movilización “Alto a la guerra contra los pueblos originarios”, que también llegará a la Plaza de la Constitución. Los participantes se reunirán en el Ángel de la Independencia.

¿Por qué marcharán hoy, 13 de octubre en CDMX?

Por un lado, la primera marcha de hoy, 13 de octubre en la CDMX, corresponde a la protesta del Sindicato Mexicano de Electricistas. Esta movilización, realizada en conmemoración del 16.º aniversario de la extinción de Luz y Fuerza del Centro, exigirá la reparación del daño causado a los 44 mil trabajadores del SME y buscará su reinserción laboral.

Respecto a la marcha programada para las 10:00 a. m., esta será encabezada por pueblos originarios y tiene como propósito exigir la libertad de presos políticos, manifestarse en contra del desplazamiento de las comunidades de sus lugares de origen y demandar justicia para quienes fueron asesinados.

