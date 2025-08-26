Inapam: ¿Cuál es el nuevo descuento de Walmart para adultos mayores?

La tarjeta Inapam es un beneficio que otorga el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) como parte de un apoyo destinado a las personas mayores con el propósito de mejorar su calidad de vida.

Con esta credencial los adultos mayores de 60 años pueden acceder a descuentos y promociones en necesidades básicas como consultas médicas, alimentos, ropa, asesoría legal y más servicios que ofrezcan las tiendas y negocios afiliados.

Es así que la cadena de supermercados estadounidense, Walmart se une a la lista del Inapam con un nuevo descuento al que podrán acceder todos los adultos mayores que cuenten con su tarjeta.

A partir del próximo lunes 1 de septiembre de 2025, Walmart ofrecerá el 7% de descuento en toda el área de farmacia para los adultos mayores que presenten su credencial Inapam.

La promoción estará vigente los primeros 10 días del mes de septiembre. A partir del día 11 el descuento regresará a ser del 5% en farmacia como habitualmente lo manejaba Walmart.

Gracias a que Bodega Aurrera forma parte del imperio de Walmart, este descuento también estará disponible bajo las mismas condiciones en sus sucursales.

Con esta alianza, el Inapam busca hacer frente a las dificultades económicas que enfrentan las personas de la tercera edad en el país, que en ocasiones les imposibilita el acceso a artículos de primera necesidad como los medicamentos.

Otras farmacias que también tienen descuento con Inapam:

Farmacias Sam’s Club: proporciona un descuento del 5 % por ciento en la compra de medicamentos para adultos mayores.

proporciona un descuento del 5 % por ciento en la compra de medicamentos para adultos mayores. Farmacias San Pablo: descuento del 5 al 7% de descuento.

descuento del 5 al 7% de descuento. Farmacias Similares: 10% de descuento.

Para conocer más sobre los establecimientos, lugares y negocios que forman parte de la lista de descuentos Inapam, puedes visitar su sitio web a través de este enlace: https://www.gob.mx/inapam.

