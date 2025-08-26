Martes, 26 de Agosto 2025

Inapam: ¿Cuál es el nuevo descuento de Walmart para adultos mayores?

La tarjeta Inapam brinda a los adultos mayores descuentos y beneficios para satisfacer necesidades básicas y elevar su calidad de vida

Walmart se suma a los descuentos Inapam, ofreciendo beneficios especiales a todos los adultos mayores que presenten su tarjeta. Canva/ESPECIAL

La tarjeta Inapam es un beneficio que otorga el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) como parte de un apoyo destinado a las personas mayores con el propósito de mejorar su calidad de vida.

Con esta credencial los adultos mayores de 60 años pueden acceder a descuentos y promociones en necesidades básicas como consultas médicas, alimentos, ropa, asesoría legal y más servicios que ofrezcan las tiendas y negocios afiliados.

Es así que la cadena de supermercados estadounidense, Walmart se une a la lista del Inapam con un nuevo descuento al que podrán acceder todos los adultos mayores que cuenten con su tarjeta.

A partir del próximo lunes 1 de septiembre de 2025, Walmart ofrecerá el 7% de descuento en toda el área de farmacia para los adultos mayores que presenten su credencial Inapam.

La promoción estará vigente los primeros 10 días del mes de septiembre. A partir del día 11 el descuento regresará a ser del 5% en farmacia como habitualmente lo manejaba Walmart.

Gracias a que Bodega Aurrera forma parte del imperio de Walmart, este descuento también estará disponible bajo las mismas condiciones en sus sucursales.

Con esta alianza, el Inapam busca hacer frente a las dificultades económicas que enfrentan las personas de la tercera edad en el país, que en ocasiones les imposibilita el acceso a artículos de primera necesidad como los medicamentos.

Otras farmacias que también tienen descuento con Inapam: 

  • Farmacias Sam’s Club: proporciona un descuento del 5 % por ciento en la compra de medicamentos para adultos mayores.
  • Farmacias San Pablo: descuento del 5 al 7% de descuento.
  • Farmacias Similares: 10% de descuento.

Para conocer más sobre los establecimientos, lugares y negocios que forman parte de la lista de descuentos Inapam, puedes visitar su sitio web a través de este enlace: https://www.gob.mx/inapam.

