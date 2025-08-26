Llave MX: Este es el error más común al registrarte en la Beca Rita Cetina

Próximamente se abrirá el registro para la Beca Rita Cetina, para obtener apoyo económico en distintos niveles educativos, además de secundaria. Por ello, a continuación te mostramos la manera de sacar la “Llave MX”, y cómo evitar errores con el usuario y contraseña.De acuerdo con la información publicada por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB), se necesita llevar a cabo el registro de la Llave MX, que es la herramienta de identidad digital. Estos son los pasos a seguir para sacarla:En el caso de ya contar con la Llave MX, pero no recuerdas el usuario o contraseña, te decimos los pasos a seguir para evitar errores al hacer el registro:Así puedes recuperar tu usuario:Así puedes recuperar tu contraseña:* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03AL