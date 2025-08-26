Llave MX: Este es el error más común al registrarte en la Beca Rita Cetina

Próximamente se abrirá el registro para la Beca Rita Cetina, para obtener apoyo económico en distintos niveles educativos, además de secundaria. Por ello, a continuación te mostramos la manera de sacar la “Llave MX”, y cómo evitar errores con el usuario y contraseña.

¿Cómo sacar la Llave MX?

De acuerdo con la información publicada por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB), se necesita llevar a cabo el registro de la Llave MX, que es la herramienta de identidad digital. Estos son los pasos a seguir para sacarla:

Entra a www.llavemx.gob.mx y da clic en "Crear cuenta".

Ingresa tu CURP, da clic en “No soy un robot” y luego en “Continuar”.

Si tu CURP es correcta se llenarán automáticamente tus datos personales.

Escribe tu Código Postal y selecciona la colonia. Da clic en "Siguiente".

Llena tus datos de contacto. Escribe tu número de teléfono o tu correo electrónico. Posteriormente, da clic en "Siguiente".

Finalmente

crea tu contraseña. Anótala y guárdala en un lugar seguro.

Lee y selecciona la casilla del" Aviso de Privacidad", llena el Captcha y da clic en “Finalizar”.

Evita estos errores

En el caso de ya contar con la Llave MX, pero no recuerdas el usuario o contraseña, te decimos los pasos a seguir para evitar errores al hacer el registro:

Así puedes recuperar tu usuario :

Entra a Ilave.gob.mx

Da clic en "¿Olvidé mi usuario?"

Ingresa el CURP y da clic en consultar.

Si la CURP es correcta te aparecerá una pista de los medios de contacto que registraste, debes usarlos como el usuario de tu cuenta.

Así puedes recuperar tu contraseña :

Entra a Ilave.gob.mx

Da clic en "¿Olvidé mi contraseña?"

Ingresa el correo que registraste en tu cuenta para recibir el enlace con el que reestablecerás tu contraseña.

Crea y confirma tu nueva contraseña. Debe tener 8 caracteres mínimo, una letra minúscula, una mayúscula y un número.

Da clic en “Generar” y ¡listo! Ingresa al portal con tu nueva contraseña.

