Llave MX: Este es el error más común al registrarte en la Beca Rita Cetina

Para registrarte a la beca necesitas sacar la "Llave MX"

Por: Alexia Desiree Lepe Lucas

Evita estos errores en el registro de la beca Rita Cetina. ESPECIAL / SECRETARÍA DEL BIENESTAR

Próximamente se abrirá el registro para la Beca Rita Cetina, para obtener apoyo económico en distintos niveles educativos, además de secundaria. Por ello, a continuación te mostramos la manera de sacar la “Llave MX”, y cómo evitar errores con el usuario y contraseña.

¿Cómo sacar la Llave MX?

De acuerdo con la información publicada por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB), se necesita llevar a cabo el registro de la Llave MX, que es la herramienta de identidad digital. Estos son los pasos a seguir para sacarla:

  • Entra a www.llavemx.gob.mx y da clic en "Crear cuenta".
  • Ingresa tu CURP, da clic en “No soy un robot” y luego en “Continuar”.
  • Si tu CURP es correcta se llenarán automáticamente tus datos personales.
  • Escribe tu Código Postal y selecciona la colonia. Da clic en "Siguiente".
  • Llena tus datos de contacto. Escribe tu número de teléfono o tu correo electrónico. Posteriormente, da clic en "Siguiente". 
  • Finalmente 
  •  crea tu contraseña. Anótala y guárdala en un lugar seguro.
  • Lee y selecciona la casilla del" Aviso de Privacidad", llena el Captcha y da clic en “Finalizar”.

Evita estos errores

En el caso de ya contar con la Llave MX, pero no recuerdas el usuario o contraseña, te decimos los pasos a seguir para evitar errores al hacer el registro:

Así puedes recuperar tu usuario:

  • Entra a Ilave.gob.mx
  • Da clic en "¿Olvidé mi usuario?"
  • Ingresa el CURP y da clic en consultar.
  • Si la CURP es correcta te aparecerá una pista de los medios de contacto que registraste, debes usarlos como el usuario de tu cuenta.

Así puedes recuperar tu contraseña:

  • Entra a Ilave.gob.mx
  • Da clic en "¿Olvidé mi contraseña?"
  • Ingresa el correo que registraste en tu cuenta para recibir el enlace con el que reestablecerás tu contraseña.
  • Crea y confirma tu nueva contraseña. Debe tener 8 caracteres mínimo, una letra minúscula, una mayúscula y un número.
  • Da clic en “Generar” y ¡listo! Ingresa al portal con tu nueva contraseña.

