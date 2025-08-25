INAPAM: Esto sabemos del supuesto apoyo de 6 mil 200 pesos por el Día del Abuelo

Con motivo del Día del Abuelo, que en México se celebra el próximo 28 de agosto de 2025, los adultos mayores pueden aprovechar diversos beneficios que ofrece la tarjeta INAPAM , entre ellos descuentos en transporte, medicamentos, actividades culturales y establecimientos comerciales.

A continuación, te explicamos cómo obtenerla, cómo usarla correctamente y cuáles son sus ventajas.

¿La tarjeta INAPAM otorga apoyo económico por el Día del Abuelo?

Recientemente ha circulado información sobre un presunto apoyo de 6 mil 200 pesos para quienes poseen la credencial del INAPAM. Sin embargo, esto es falso.

La tarjeta INAPAM no entrega dinero en efectivo , pero sí permite acceder a una amplia gama de descuentos y beneficios en servicios médicos, transporte, comercios afiliados, centros culturales y mucho más.

¿Cómo tramitar la tarjeta INAPAM en 2025?

Este documento es gratuito y puede ser solicitado por personas de 60 años o más. Para realizar el trámite, es necesario presentar:

Identificación oficial vigente

CURP actualizada

Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio reciente

Dos fotografías tamaño infantil

Una vez emitida, la tarjeta permite acceder a descuentos en transporte público, consultas médicas, medicamentos, actividades recreativas, turismo, restaurantes, e incluso entradas gratuitas o a bajo costo en museos y espacios culturales , especialmente en fechas especiales como el Día del Abuelo.

¿Cómo usar la tarjeta INAPAM para obtener los descuentos?

Para aprovechar los beneficios correctamente, los adultos mayores deben:

Verificar que el establecimiento o servicio esté afiliado al programa INAPAM.

Presentar la tarjeta antes de pagar o solicitar el servicio.

Confirmar las condiciones de la promoción, ya que en algunos casos los descuentos aplican únicamente a productos o servicios específicos.

¿Dónde solicitar apoyos económicos si eres adulto mayor?

Los apoyos económicos, como la Pensión del Bienestar para Adultos Mayores, son independientes del INAPAM. Quienes deseen inscribirse deben acudir a los módulos oficiales del gobierno federal con los documentos requeridos, tanto en original como en copia.

Estos programas dependen de la administración federal o estatal y tienen criterios de elegibilidad distintos a los de la tarjeta INAPAM.

Aunque la tarjeta INAPAM no otorga pagos directos, sigue siendo una herramienta clave para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores en México. Gracias a sus beneficios, fomenta el ahorro, promueve la participación social y facilita el acceso a servicios de salud, cultura y entretenimiento.

