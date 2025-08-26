Oficios con ALTA demanda en México, según la IA

En la actualidad, todo indica que cursar cierto grado de estudios superiores para poder profesionalizarse y encontrar un trabajo de buena paga, está lejos de sus años de gloria. Ante un panorama de cambios estructurales muy vertiginosos —como la pronta implementación de inteligencia artificial (IA) en la mayoría de las empresas Latinoamericanas—; es sensato cuestionarse qué depara el futuro y cuáles son las alternativas que se tomarán.

En realidad, el estudio no tiene por qué representar o culminar en el éxito económico, más aún si se considera la presente precariedad laboral que domina en México. Por lo tanto, y para que no cunda el pánico ante una frágil realidad económica, además de una posible falta interés por seguir un camino académico —o de oportunidades—. Te presentamos una lista de oficios muy demandados en el territorio mexicano, de acuerdo con citas puntuales de la IA.

Cinco oficios y carreras técnicas ALTAMENTE demandadas en México (y probablemente en cualquier lugar)

1. Carrera técnica en mantenimiento industrial

La industria manufacturera sigue en expansión. Los técnicos especializados en electricidad, neumática y mecánica están muy solicitados para mantener maquinaria en funcionamiento.

2. Construcción de transporte y logística

Impulsado por el crecimiento del e-commerce y plataformas de entrega, este oficio es fundamental para sostener la distribución. También hay oportunidades en logística avanzada, en áreas como conducción autónoma y optimización de flotas.

3. Albañiles, electricistas y plomeros

La construcción, especialmente en grandes ciudades, continúa demandando mano de obra especializada.

4. Técnicos en energías renovables

La transición energética genera demanda de técnicos capacitados en instalación y mantenimiento de paneles solares, aerogeneradores y sistemas sustentables.

5. Personal de salud como auxiliares, cuidadores y enfermeros

El envejecimiento poblacional y la necesidad de atención médica básica elevan la demanda de estos perfiles.

