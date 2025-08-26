Pensión IMSS: Estos jubilados NO recibirán aguinaldo en 2025

Cada fin de año, miles de jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se encuentran en espera del depósito del aguinaldo. Sin embargo, no todos los pensionados tienen derecho a recibirlo, ya que el acceso a este beneficio depende del régimen legal bajo el cual se hayan jubilado.

En este contexto, tanto el IMSS como el ISSSTE recuerdan a sus personas jubiladas la importancia de mantenerse informadas sobre los calendarios de pagos y las condiciones que deben cumplir para acceder a cada prestación.

La clave para saber si una persona pensionada recibirá aguinaldo está en la legislación bajo la que cotizó. En el caso del IMSS, existen dos marcos normativos, los cuales son:

La Ley del Seguro Social de 1973, vigente hasta el 30 de junio de 1997.

La Ley del Seguro Social de 1997, que se aplica a partir del 1 de julio de ese año.

¿Quiénes no recibirán el pago de la pensión este 2025?

Solo quienes obtuvieron su pensión conforme a la Ley de 1973, y bajo las modalidades de Cesantía en Edad Avanzada o Vejez, tienen derecho al aguinaldo anual. El cual equivale al monto mensual de la pensión.

Por otro lado, quienes se pensionaron bajo la Ley del 97 no recibirán aguinaldo. Esto afecta a trabajadores que comenzaron a cotizar bajo este régimen a partir de julio de 1997; uno basado en cuentas individuales administradas por las Afores.

Para quienes sí cumplen con los requisitos, el IMSS realizará el depósito del aguinaldo durante el mes de noviembre. El monto será transferido directamente a la cuenta bancaria en la que los beneficiarios reciben sus pagos mensuales, sin necesidad de hacer ningún trámite adicional.

El IMSS recomienda a todos sus pensionados mantenerse al tanto de los comunicados oficiales y consultar regularmente su sitio web para evitar confusiones y fraudes.

