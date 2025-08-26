El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SNVE) reportó que los casos de humanos infectados con Gusano Barrenador de Ganado (GBG) se extendieron a Yucatán y Tabasco, uno en cada entidad.

Desde el primer caso de un humano contagiado de GBG en México, registrado el pasado 19 de abril, sólo se habían presentado en Chiapas (36 casos) y Campeche (3 casos), es decir, 39 en total en sólo esas dos entidades, hasta el 15 de agosto de 2025.

La situación cambió el fin de semana, ya que se reportó el contagio de un hombre de 66 años, residente de Izamal, Yucatán, a quien recientemente le habían realizado una cirugía craneotomía.

Y otro hombre de 76 años con Parkinson, de Centla, Tabasco, con infestación de GBG. Ambos tienen miasis en la cabeza y el cuello, y se encuentran en tratamiento ambulatorio.

Hasta el pasado 22 de agosto, el SNVE tiene registrados 41 casos confirmados de personas con heridas contagiadas con el Gusano Barrenador del Ganado.

Sólo dos personas se encuentran hospitalizadas por dicho motivo, y una mujer de 86 años, de Candelaria, Campeche, falleció por cáncer de piel, después de que fue dada de alta del tratamiento por el GBG.El resto de los casos han sido dados de alta por mejoría, o se encuentran en tratamiento ambulatorio.

