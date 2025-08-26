Martes, 26 de Agosto 2025

LO ÚLTIMO DE Economía

Economía |

INAPAM: Esta es la edad mínima para tramitar tu credencial antes de septiembre 2025

Aquí te compartimos los documentos necesarios para tramitar la credencial del INAPAM

Por: El Informador

Para solicitar la tarjeta INAPAM es necesario cumplir con algunos requisitos y presentar varios documentos. ESPECIAL / CANVA

Para solicitar la tarjeta INAPAM es necesario cumplir con algunos requisitos y presentar varios documentos. ESPECIAL / CANVA

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) entrega una credencial a los adultos mayores, con la que es posible obtener descuentos y beneficios en diversos sectores, incluidos transporte, alimentación, servicios de salud y actividades recreativas.

El trámite para obtener la credencial del INAPAM no tiene ningún costo y está dirigido a todas las personas residentes en México que hayan cumplido 60 años, que es la edad mínima para solicitarla. 

LEE: Pensión Bienestar: ¿Cuánto recibirán los beneficiarios este próximo mes de septiembre?

Aquí te compartimos los documentos necesarios para tramitar la credencial.

Para solicitar la tarjeta INAPAM es necesario cumplir con algunos requisitos y presentar varios documentos.

Documentación original requerida:

  • Acta de nacimiento.
  • Identificación oficial vigente, como la credencial para votar (INE), pasaporte u otro documento que acredite la identidad y haya sido expedido por una autoridad reconocida.
  • Clave Única de Registro de Población (CURP).
  • Comprobante de domicilio reciente: se acepta recibo de agua, luz, teléfono o predial, con una antigüedad no mayor a 3 meses. También se puede presentar una constancia de residencia expedida por la autoridad local.

Te puede interesar: ¿Cuáles son las carreras que están bajo amenaza de desaparecer? Esto dice la IA

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03  

MV

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones