INAPAM: Esta es la edad mínima para tramitar tu credencial antes de septiembre 2025

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) entrega una credencial a los adultos mayores, con la que es posible obtener descuentos y beneficios en diversos sectores, incluidos transporte, alimentación, servicios de salud y actividades recreativas.

El trámite para obtener la credencial del INAPAM no tiene ningún costo y está dirigido a todas las personas residentes en México que hayan cumplido 60 años, que es la edad mínima para solicitarla.

Aquí te compartimos los documentos necesarios para tramitar la credencial.

Para solicitar la tarjeta INAPAM es necesario cumplir con algunos requisitos y presentar varios documentos.

Documentación original requerida:

Acta de nacimiento.

Identificación oficial vigente, como la credencial para votar (INE), pasaporte u otro documento que acredite la identidad y haya sido expedido por una autoridad reconocida.

Clave Única de Registro de Población (CURP).

Comprobante de domicilio reciente: se acepta recibo de agua, luz, teléfono o predial, con una antigüedad no mayor a 3 meses. También se puede presentar una constancia de residencia expedida por la autoridad local.

