Pensión Bienestar: ¿Cuántos pagos restan en 2025?

La Pensión Bienestar es un programa social impulsado por el Gobierno de México que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los adultos mayores que residan en el país a través de ayudas monetarias.El 18 de agosto se dio inicio al nuevo calendario de inscripciones para recibir este beneficio, al que pueden acceder todas las personas de 65 años o más.Los pagos se manejan de forma bimestral, es decir, que cada dos meses los beneficiarios de la Pensión Bienestar reciben un depósito de 6 mil 200 pesos mexicanos.El último pago correspondió al bimestre julio-agosto, por lo que el próximo depósito será efectuado en el mes de septiembre, válido para el periodo septiembre-octubre, y aplicará a los más de 12 millones de beneficiarios inscritos.Al año se depositan seis pagos, por lo que aún restan los siguientes:El registro para ser parte de la Pensión Bienestar ya está abierto y se lleva a cabo en los módulos de la Secretaría del Bienestar, siguiendo un orden alfabético por apellido paterno.Para el trámite se debe presentar original y copia de los siguientes documentos:El programa es de cobertura nacional y cada vez son más los afiliados que reciben esta ayuda para cubrir gastos básicos y mejorar el nivel de vida.