CROM e IJA firman convenio para la capacitación en mediación de conflictos

La Federación de Organización Obreras y Campesinas (CROM) y el Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco firmaron un convenio de colaboración para la capacitación de personas que en un futuro puedan ser mediadores.

En una primera etapa serán 55 personas capacitadas para que sean mediadores en temas de índole civil, laboral, mercantil, entre otros .

José Alejandro García Hernández, secretario de la CROM, explicó que con esto se busca darles una certeza a los trabajadores en los conflictos que tengan de diversa índole.

"Cuando los trabajadores tengan algún tipo de conflicto ya sea laboral, civil, mercantil que se pueda llegar a una negociación", comentó

Añadió que este convenio además de disminuir la carga en los juzgados beneficiará a las familias de los involucrados.

Muchas veces el trabajador no tiene para contratar un abogado y entonces es mejor llegar a una mediación y esto puede llegar a evitarse un juicio

Guillermo Raúl Zepeda Leucona, director general del Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco, explicó que en un futuro en las instalaciones de la CROM se podría tener un Centro de Mediación.

“En los centros de trabajo el 80 por ciento de los delitos que llegan a delitos comenzaron entre vecinos, familiares y compañeros de trabajo. Si un trabajador o un directivo de una empresa tiene un curso mínimo de horas en IJA tendrá herramientas para manejar los conflictos y también las herramientas para detectar cuando un conflicto está creciendo a un delito a una tragedia o un problema laboral más serio, entonces se les va a dar esta capacitación”

Además está abierta la posibilidad de tomar un diplomado completo de 156 horas con exámenes teóricos prácticos y los que pasen estos diplomados pueden certificarse.

Actualmente en Jalisco operan 507 puntos de atención en 68 municipios entre privados, públicos, mediadores independientes y del IJA.

