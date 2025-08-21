Apenas la semana pasada festejábamos las cifras de reducción de la pobreza en México, uno de los mayores logros de la llamada Cuarta Transformación. Sin afán de opacar la fiesta, también comentamos lo endeble de la buena noticia si no hay un crecimiento económico sostenido. Después de la de cal vino la de arena. La reducción en las expectativas de creación de empleo en Jalisco es ahora una pésima noticia.

Coparmex dio a conocer ayer que Jalisco, el principal motor y termómetro del empleo en el país, generará menos empleos de los estimados este año. Si la promesa inicial de 45 mil empleos era ya baja (un año promedio en Jalisco ronda entre los 75 mil y 80 mil nuevos empleos), la reducción de la expectativa a solo 20 mil empleos es un reflejo del parón económico que vive el país.

Hace unos días, en la mañanera, se presumió una gran cantidad de nuevos empleos, un crecimiento mensual de más de cinco por ciento, particularmente en Ciudad de México y el Estado de México. En realidad, se trató de la incorporación de golpe de los trabajadores de las plataformas de transporte y reparto (Uber y similares), pero si vemos los meses previos, la tasa tendía a cero aceleradamente (en mayo el empleo creció 0.1 % y en junio 0.03 %, es decir, nada).

La economía no crece porque no hay inversión, ni nacional ni extranjera. Sin crecimiento económico no hay empleo y, sin este, las festejadas cifras de reducción de pobreza pueden rebotar fácilmente a los niveles anteriores. El año pasado, el peor en tres lustros, la economía mexicana generó 213 mil empleos. Para este año, la expectativa está entre 100 y 150 mil, una décima parte de los 1.2 millones necesarios para incluir a la población que cada año se suma al mercado laboral. Esto ha provocado que más de la mitad de los mexicanos laboren en la economía informal, sin prestaciones sociales ni servicios médicos.

Así como el aumento al salario mínimo y el incremento de transferencias gubernamentales y familiares (léase remesas) son la principal explicación de la reducción de la pobreza entre 2022 y 2024, la conjunción de la rápida desaceleración en la creación de empleos y la caída en las remesas puede darles rápidamente la vuelta a las buenas noticias.

La reducción de la pobreza debe seguir siendo la gran obsesión del gobierno y la sociedad mexicana. Para ello necesitamos una economía que crezca. Hoy, paradójicamente, el problema del crecimiento es por la incertidumbre en las reglas. Dicho de otra manera, el problema no es económico, sino político. Una parte de la incertidumbre viene del fenómeno Trump y su guerra arancelaria. Otra, no menos importante, del llamado Plan C, en particular de la reforma al Poder Judicial, a la desaparición de órganos garantes y a la próxima reforma electoral.