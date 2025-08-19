Pensión Bienestar: Inicia nuevo registro para adultos mayores; consulta cuándo inscribirte

El Gobierno de México anunció el arranque de una nueva jornada de registro para la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, programa social dirigido a garantizar un apoyo económico universal a quienes tienen 65 años o más. Este beneficio, que busca mejorar la calidad de vida y reconocer la aportación de este sector a la sociedad, se entrega de manera bimestral a millones de personas en todo el país.

De acuerdo con la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, el periodo de registro será del 18 al 30 de agosto, en todos los módulos instalados a nivel nacional que atenderán de lunes a sábado de 9:00 a 16:00 horas. Para conocer la fecha, hora y ubicación exacta de los módulos, las y los interesados pueden consultar la página oficial www.gob.mx/bienestar.

Requisitos para registrarse

Las personas adultas mayores deberán presentar la siguiente documentación:

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional, credencial del Inapam, entre otras).

CURP impresa recientemente.

Acta de nacimiento.

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses (luz, agua, predial, teléfono o gas).

Teléfono de contacto, fijo y celular.

En caso de requerir apoyo, también se puede registrar a una persona auxiliar que represente a la persona adulta mayor en los trámites, siempre y cuando presente los mismos documentos.

Asimismo se le recordó a los interesados que el registro se llevará a cabo por orden alfabético según la inicial de su primer apellido, por lo que se recomienda revisar el calendario establecido para acudir en la fecha correspondiente y así evitar aglomeraciones.

Calendario de registro

