Eclipse solar: ¿A qué hora podrá seguirse la transmisión desde México?

Según la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA), el próximo eclipse solar, considerado uno de los más largos del siglo XXI, ocurrirá el 2 de agosto de 2027, y no este año, como se había especulado en algunos medios.

Según lo difundido, la duración de este fenómeno será de aproximadamente 6 minutos y 23 segundos, lo que lo convierte en un fenómeno extraordinario.

¿En qué países podrá verse?

Lo que se puede ver durante un eclipse solar total dependerá de las condiciones meteorológicas y del lugar desde donde se mire.

Hasta el momento se sabe que el eclipse solar tendrá una mayor visibilidad en las siguientes regiones de África, Europa y Medio Oriente:

España, especialmente en las regiones del sur como Cádiz y Tarifa.

Gibraltar.

Países del norte de África como Marruecos, Argelia, Túnez, Libia y Egipto.

Regiones del Medio Oriente como Arabia Saudí, Sudán, Yemen y Somalia.

¿Qué es un eclipse solar?

Los eclipses solares se producen cuando la luna se interpone entre la Tierra y el sol, proyectando su sombra sobre nuestro planeta y oscureciendo parcialmente o totalmente la luz solar. No todos los lugares de la Tierra pueden observar un eclipse solar, ya que la sombra lunar cubre únicamente ciertas regiones.

Para verlo, es necesario encontrarse en el lado iluminado del planeta y dentro de la trayectoria de la sombra.

¿Será visible en México?

Desafortunadamente, este espectáculo no será visible en México, sin embargo, podrá disfrutarse de forma virtual a través de transmisiones en vivo en diversas plataformas digitales, que comenzarán a las 01:45 de la madrugada, hora del centro de la Ciudad de México.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV