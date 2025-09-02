ISSSTE terminará 16 obras en hospitales y clínicas de estos estados

Martí Batres Guadarrama, director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), informó que este año se concluirán 16 obras en materia de salud.

"En total son 16 obras que estarían iniciando de agosto hasta terminar el año. La mayor parte de ellas son de primer nivel. La mayoría son unidades de medicina familiar. Ahora bien, en esta última parte del año vamos a inaugurar unidades médicas", explicó.

En el informe del Gabinete de Salud, durante la mañanera de la Presidenta Claudia Sheinbaum este 2 de septiembre en Palacio Nacional, el director general del ISSSTE explicó que en agosto se continuó trabajando en obras en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca; en la Unidad de Medicina Familiar en Díaz Ordaz, Tamaulipas, y la demolición del viejo inmueble del Hospital Doctor Gonzalo Castañeda en Tlatelolco para construir una nueva unidad médica.

"En septiembre tenemos programadas las siguientes obras, el inicio de las siguientes obras: de la Unidad de Medicina Familiar en San Buenaventura, Coahuila; de la Unidad de Medicina Familiar de Guelatao, Oaxaca; de la Unidad de Medicina Familiar de Tapanatepec, Oaxaca.

También en Oaxaca, en Huautla, una unidad de medicina familiar; la Unidad de Medicina Familiar en Arcelia, Guerrero. Y el reemplazo o reconversión de la clínica hospital de Chetumal, Quintana Roo, en Hospital General", refirió.

Indicó que para octubre arranca la ampliación de la clínica hospital de Cancún, Quintana Roo; en la Clínica de Medicina Familiar Satélite en Naucalpan, Estado de México; de la Unidad de Medicina Familiar de Tishcocó, Yucatán; de la Unidad de Medicina Familiar en Rosarito, Baja California, y de la Unidad de Medicina Familiar en Hecelchakán, Campeche.

El titular del ISSSTE explicó que para noviembre se inician obras en la clínica hospital en Cherán, Michoacán, en la Meseta Purépecha como parte de compromisos con los pueblos indígenas de Michoacán; así como de la Unidad de Medicina Familiar de Tecate, en Baja California.

MV