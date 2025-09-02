La Secretaría de Salud volvió a poner sobre la mesa el consumo excesivo de refrescos en las infancias y adolescencias mexicanas. Durante "La Mañanera del pueblo" de este martes 2 de septiembre, encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, el titular de la SSa, David Kershenobich, insistió en que se debe eliminar lo que llamó "la herencia" de este hábito dentro de las familias.

Kershenobich señaló que en México es urgente disminuir el consumo de bebidas azucaradas para mejorar el sistema de salud. Según explicó, "el contagio es social, porque se reproduce una mala costumbre" de beberlas, ya que los refrescos forman parte de una costumbre que se transmite en los hogares y eventos, puesto que en reuniones familiares, bodas o bautizos, es común ver mesas repletas de botellas de refresco de dos litros o más, lo que normaliza su consumo desde edades tempranas y desplaza opciones más saludables como las aguas frescas.

El funcionario advirtió que la llamada "herencia" del consumo de refrescos no solo impacta en la salud física, sino también en la mental. El exceso de azúcar, dijo, altera el cerebro y modifica el estado de ánimo, además de generar dependencia en niños y adolescentes. Por ello, subrayó que es importante cambiar este patrón que se reproduce en los hogares.

La Secretaría de Salud busca que la sociedad mexicana reconsidere el consumo de estas bebidas y evite presentarlas como parte inevitable de la mesa familiar. "No cambies vida por bebida" , expresó Kershenobich al destacar que cada vaso de refresco ingerido de manera habitual contribuye al incremento de enfermedades crónicas como la diabetes y la obesidad, padecimientos que afectan a millones de mexicanos y que representan una de las principales cargas para el sistema de salud.

El mensaje de la SSa también apunta a sensibilizar a los padres y tutores sobre la importancia de ofrecer alternativas más saludables. Reducir el acceso de los menores a bebidas azucaradas puede significar un cambio de largo plazo en la prevención de enfermedades y en la mejora de la calidad de vida de la población.

