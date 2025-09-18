En 2024, el número de víctimas de delitos de 18 años y más fue de 23.1 millones de personas en México, equivalente a una tasa de 24 mil 135 víctimas por cada 100 mil habitantes (prevalencia delictiva), cifra 3.5% superior a las 23 mil 323 reportadas en 2023, con lo que liga dos años al alza.

Esas cifras forman parte de los resultados más recientes de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Victimización

Las tasas de prevalencia por género fueron de 23 mil 399 para las mujeres, lo que significó un aumento anual de 2.2%, y de 25 mil 10 para los hombres, 5.0% más que un año antes, conforme con los datos publicados.

Las tasas de prevalencia del delito más altas se registraron en el Estado de México, con 34 mil 851 casos por cada 100 mil habitantes; Ciudad de México, con 30 mil 804 y Tlaxcala, con 30 mil 498.

Las cifras más bajas se presentaron en los estados de Chiapas, con 15 mil 576; Tamaulipas, con 16 mil 537, y Michoacán, con 16 mil 537.

Te puede interesar: Beca Rita Cetina: Mes de inscripción para estudiantes de cuarto a sexto de primaria

Del total de delitos ocurridos, en 93.2% no se investigó (lo que se conoce como cifra oculta o cifra negra), tasa superior al 92.9% observado un año antes.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV