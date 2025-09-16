El pasado 13 de septiembre, según informó la Fiscalía a través de un comunicado de prensa, un Juez de Control y Oralidad del Distrito VI con sede en Ciudad Guzmán, dictó auto de vinculación a proceso contra Milton “N” por el delito de homicidio calificado en agravio de un hombre.

La decisión judicial se emitió luego de que el Agente del Ministerio Público, adscrito a la Vicefiscalía en Investigación Regional, presentara datos de prueba contundentes en contra del señalado. Los hechos, de acuerdo con la imputación, ocurrieron el pasado 27 de agosto, en una finca ubicada en el Municipio de Tuxpan.

Milton “N”, presuntamente agredió a la víctima con un tubo de metal —agresión— que le provocó 22 lesiones y le habría causado la muerte por las contusiones, ya que la víctima presentaba traumatismo craneoencefálico severo, según los dictámenes realizados.

Como medida cautelar, el Juez impuso prisión preventiva oficiosa por un periodo de dos años y estableció un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria, en espera de la continuidad del proceso que permita esclarecer los hechos y obtener una sentencia.

Con información de la Fiscalía de Jalisco.

