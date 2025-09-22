En Acapulco, Guerrero, se ha denunciado la desapreció de cuatro menores de edad que son hermanos. Todo en una zona de alta actividad del crimen organizado.

Cuatro menores de edad, todos hermanos, fueron desaparecidos en el poblado El 30, en la zona rural de Acapulco .

De acuerdo con fichas de búsqueda de Locatel, los cuatro hermanados fueron vistos por última vez el 17 de septiembre cuando estaban bañándose en el río del poblado El 30 .

A cuatro días de la desaparición de los menores, ninguna autoridad ha informado si hay operaciones de búsqueda. Incluso, del caso se supo la noche del sábado 20 de septiembre a través de las redes sociales, cuando Locatel difundió las fichas de búsqueda.

Los cuatro menores fueron identificados como María del Rosario de 13 años; Grisel de 12; Jesús Gerardo de 10 y Yoel Olea Ramírez de 8 años .

De acuerdo con las fichas de búsqueda de Locatel, María del Rosario vestía una blusa blanca, falda verde y zapatos negros; Grisel también vestía una blusa blanca y una falda verde; Jesús portaba una playera negra con franja blanca, short de mezclilla y tenis blancos, mientras que Yoel camisa blanca, pantalón azul y zapatos negros.

El 19 de mayo, un comando armado realizó un ataque contra el poblado de El 30, donde murieron seis personas y tres más quedaron heridas.

El 30 es el bastión de una de las organizaciones criminales más antiguas que operan en Acapulco, la familia Arismendi que mantiene un control férreo sobre ese poblado y las comunidades vecinas.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA

