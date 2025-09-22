El día de hoy, el Gabinete de Seguridad informó los resultados obtenidos de la "Operación Frontera Norte" los días 19, 20 y 21 de septiembre de 2025. Hasta el día de ayer, a través de dicho operativo de seguridad se ha logrado la detención de 7 mil 461 personas y el aseguramiento de 5 mil 770 armas de fuego, así como más de 98 mil kilos de droga, entre los que se encuentran 452.3 kilos de fentanilo.

Las acciones se materializan en estricto apego al Estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos.

Entre los aseguramientos y detenciones del pasado fin de semana destacan los siguientes:

En Mexicali, Baja California, se aseguraron cinco armas de fuego, tres cargadores, 66 cartuchos, dos chalecos tácticos, dos placas balísticas, un casco táctico, un vehículo y un inmueble.

En Ciudad Juárez, Chihuahua, se aseguraron cinco armas de fuego, 22 cargadores, 141 cartuchos, dos chalecos tácticos, tres radios portátiles y un vehículo.

En Linares, Nuevo León, se detuvo a cuatro personas, se aseguraron cuatro armas largas, ocho cargadores, 62 cartuchos, 75 dosis de metanfetamina, 149 dosis de marihuana, dinero en efectivo, tres teléfonos celulares, tres mochilas y cuatro básculas digitales.

En diversos municipios de Sonora, se detuvo a seis personas, se aseguraron 40 dosis de metanfetamina, 69 dosis de marihuana y dos vehículos. Además, en San Luis Río Colorado, se detuvo a dos personas, se aseguraron 250 kilos de metanfetamina, cinco kilos de fentanilo y un tractocamión acoplado a una caja seca.

Sinaloa

En Culiacán, se aseguraron 31 paquetes con mil 218 kilos de metanfetamina y un vehículo.

En Culiacán y Cosalá, se localizaron e inhabilitaron 11 áreas de concentración de material diverso para la fabricación de drogas sintéticas, se aseguraron 10 mil 440 litros y mil 790 kilos de sustancias químicas para la elaboración de metanfetamina, un reactor de síntesis orgánica, cuatro condensadores, un destilador y dos coladores. La afectación económica al crimen organizado es de 632 millones de pesos.

En Elota, se localizó e inhabilitó un campamento empleado por la delincuencia organizada, se aseguraron cuatro armas largas, 69 cargadores y mil 991 cartuchos.

