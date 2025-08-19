Martes, 19 de Agosto 2025

Guardavidas de Colima rescatan a tres jaliscienses en playa de Armería

Las autoridades exhortan a la población turística a respetar las zonas resguardadas por guardavidas y seguir sus indicaciones 

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Tres personas sin la posibilidad de salir del mar fueron rescatadas por el elemto guardavidas. ESPECIAL / FACEBOOK Protección Civil Estatal Colima

El día de ayer por la tarde, guardavidas de la Unidad Estatal de Protección Civil rescataron a tres personas originarias del Estado de Jalisco, luego de que estos presentaran problemas para salir del mar por la corriente de la playa El Paraíso, municipio de Armería, ubicado a unas tres horas del centro de Guadalajara.

Las tres personas; un hombre y dos mujeres, fueron auxiliadas y se verificó que su estado de salud fuese estable. La intervención del personal de guardavidas de Protección Civil Colima evitó el ahogamiento de los visitantes que  se encontraban en el mar.

La Unidad Estatal de Protección Civil exhorta a los turistas a respetar las zonas resguardadas por guardavidas y seguir sus indicaciones sin exponer su salud e integridad física.

El número de atención para este tipo de emergencias es a través del contacto con Protección Civil Armería en el teléfono 313 322 2663 o a través del número global de emergencias 911, indicando procedencia de la llamada.

