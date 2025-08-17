Acta de nacimiento Jalisco: ¿Cómo se tramita en línea con la Llave MX?

El acta de nacimiento es un documento de suma importancia en México, pues este acredita el nombre del ciudadano, su sexo, su nacionalidad mexicana, además de indicar su fecha y lugar de nacimiento, así como la filiación con sus padres o las personas que detenten la patria potestad. Además, el acta suele ser uno de los requisitos indispensables para la realización de trámites.

Desde el 1 de agosto del 2025, el trámite para obtener una copia certificada del acta de nacimiento en el país se realiza de forma digital a través de la Plataforma Nacional de Registro Civil, haciendo uso de la cuenta de Llave MX.

Aquí te decimos cómo es el procedimiento para tramitarla y su costo en Jalisco.

¿Cómo tramitar un acta de nacimiento en línea?

La oficina digital del Gobierno de México y de cada gobierno estatal está disponible los 365 días del año y las 24 horas del día para realizar el trámite.

Para obtener la copia certificada del acta de nacimiento considera los siguientes pasos:

1. Ingresa a la Plataforma Nacional de Registro Civil en el siguiente enlace www.miregistrocivil.gob.mx .

2. Inicia sesión con tu cuenta Llave MX.

3. Dirígete a la sección de "acta de nacimiento" y busca tu documento ingresando tu CURP o usando tus datos personales (nombre completo, fecha y lugar de nacimiento).

4. Realiza el pago. El costo depende de la entidad federativa que emita el documento. En Jalisco el costo es de 95 pesos.

5. Una vez confirmado el pago, descarga tu acta en formato PDF, puedes guardarla en tu dispositivo o imprimirla en una hoja tamaño carta.

Los costos excepcionales para este trámite son los siguientes:

Actas interestatales (de otro Estado de la República Mexicana): $100.

Actas con entrega a domicilio dentro y fuera de la República: $205.

¿Cómo crear una cuenta Llave MX?

La Llave MX es una identidad digital única que facilita la realización de trámites gubernamentales en línea. Para crearla, sigue estos pasos:

Ingresa al sitio llave.gob.mx y selecciona "Crear cuenta" Ingresa tu CURP, selecciona "No soy un robot" y pulsa "Continuar" Si tu CURP es correcta, tus datos personales aparecerán de forma automática Captura tu código postal y elige la colonia correspondiente Añade tu teléfono celular y tu correo electrónico en la sección de datos de contacto Crea una contraseña segura Revisa el Aviso de Privacidad, resuelve el captcha y da clic en "Finalizar"

Recuerda que la Llave MX agiliza los trámites y permite realizarlos desde cualquier sitio con internet.

