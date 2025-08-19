Julio César Chávez Jr: ¿Cuándo será su audiencia tras ser ingresado al penal?

Julio César Chávez Jr. fue detenido en Estados Unidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el 2 de julio del presente año. A más de un mes de su detención, el hijo de la leyenda del boxeo mexicano, Julio César Chávez, fue entregado por autoridades de EU a México, donde tenía una orden de aprehensión en su contra, y se encuentra en una cárcel de máxima seguridad en Hermosillo, Sonora, así lo informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) .

Este martes, durante "La Mañanera", la Presidenta Claudia Sheinbaum, confirmó la deportación del boxeador mexicano: " Entiendo que fue deportado, no sé si ayer u hoy en la mañana, pero nos informaron que iba a llegar a México ".

Según la ficha, Chávez Jr. fue detenido el lunes por la mañana en la garita Dennis Deconcini de Nogales, Sonora, y de forma inmediata fue recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) del estado.

Chávez Jr. fue aprehendido en EU luego de que el pugilista perdiera en una pelea en Anaheim ante Jake Paul. En un inicio, se le acusó de quedarse en el país del norte con una visa vencida y por proporcionar información falsa para obtener la residencia permanente y, paralelamente, de acuerdo con el comunicado publicado por las autoridades migratorias estadounidenses, el hijo de la leyenda sostenía una orden de arresto activa en México por su presunta involucración en el crimen organizado y en el tráfico de armas, municiones y explosivos.

Además, señala que se cree que Chávez está afiliado al Cártel de Sinaloa , una de las organizaciones criminales designadas como Organización Terrorista Extranjera.

A pesar de que en diciembre de 2024 fue declarado "una grave amenaza para la seguridad pública" del país, al final las autoridades estadounidenses determinaron que su caso no era prioritario y no fue arrestado en ese momento.

¿Cuándo será la audiencia de Julio César Chávez Jr.?

Después de su ingreso durante la madrugada al Cefereso 11 en Hermosillo, el periodista Carlos Jiménez ha señalado que la audiencia del boxeador se podría llevar a cabo este mismo día debido al cumplimiento administrativo correspondiente.

" Tendrá que ser puesto a disposición del juez de inmediato, seguramente será hoy mismo la audiencia [...] lo que se tiene que hacer es, en cuanto llega al penal federal, hay que hacer el trámite para que hoy mismo tenga la audiencia " aseguró Jiménez en entrevista durante esta mañana.

Cabe decir que, hasta el final de la redacción de esta nota, ninguna autoridad ha confirmado la hora o la fecha de la audiencia de Julio César Chávez Jr .

Con información de EFE.

