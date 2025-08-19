Pensión ISSSTE: Pago de septiembre 2025 cae en ESTA fecha

Los beneficiarios de la Pensión del ISSSTE (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado) deben estar al pendiente de las fechas en las que recibirán el depósito correspondiente al mes que va a iniciar, en este caso, de septiembre de 2025. De acuerdo con el calendario oficial de pagos, el noveno depósito del año cae a partir del viernes 29 de agosto.

El depósito programado para septiembre aparece contemplado dentro del calendario dado a conocer desde enero por el instituto, en el que se detallaron todas las fechas de pago de pensiones durante el año. Con esta publicación, el objetivo es que las personas jubiladas y pensionadas afiliadas al ISSSTE tengan la posibilidad de organizar con anticipación sus finanzas personales y reducir al mínimo cualquier imprevisto relacionado con la recepción de sus recursos.

La pensión del ISSSTE puede ser solicitada por trabajadores o personas que hayan sido pensionadas por riesgos de trabajo o invalidez, además de trabadores que tengan 65 años de edad o más y al menos 25 años de cotización ante el Instituto.

Fechas de pagos de la Pensión ISSSTE en 2025:

Enero | Jueves 2 de enero

Febrero | Viernes 31 de enero

Marzo | Jueves 27 de febrero

Abril | Viernes 28 de marzo

Mayo | Miércoles 30 de abril

Junio | Viernes 30 de mayo

Julio | Martes 30 de junio

Agosto | Miércoles 30 de julio

Septiembre | Viernes 29 de agosto

Octubre | Martes 30 de septiembre

Noviembre | Jueves 30 de octubre

Diciembre | Viernes 28 de noviembre

El ISSSTE, a través de su página oficial, asegura que se mantienen firmes en garantizar los derechos, seguros, prestaciones y servicios para las personas trabajadoras, pensionadas, jubiladas o derechohabientes. Esto se enmarca dentro del Plan de 25 Puntos para la Transformación del ISSSTE, implementado a nivel nacional, que busca brindar certeza, atención de calidad y fortalecer el compromiso institucional con la población derechohabiente.

