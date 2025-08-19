Pensión ISSSTE: Pago de septiembre 2025 cae en ESTA fecha

Los beneficiarios de la Pensión del ISSSTE (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado) deben estar al pendiente de las fechas en las que recibirán el depósito correspondiente al mes que va a iniciar, en este caso, de septiembre de 2025. De acuerdo con el calendario oficial de pagos, el noveno depósito del año cae a partir del viernes 29 de agosto.El depósito programado para septiembre aparece contemplado dentro del calendario dado a conocer desde enero por el instituto, en el que se detallaron todas las fechas de pago de pensiones durante el año. Con esta publicación, el objetivo es que las personas jubiladas y pensionadas afiliadas al ISSSTE tengan la posibilidad de organizar con anticipación sus finanzas personales y reducir al mínimo cualquier imprevisto relacionado con la recepción de sus recursos.La pensión del ISSSTE puede ser solicitada por trabajadores o personas que hayan sido pensionadas por riesgos de trabajo o invalidez, además de trabadores que tengan 65 años de edad o más y al menos 25 años de cotización ante el Instituto.El ISSSTE, a través de su página oficial, asegura que se mantienen firmes en garantizar los derechos, seguros, prestaciones y servicios para las personas trabajadoras, pensionadas, jubiladas o derechohabientes. Esto se enmarca dentro del Plan de 25 Puntos para la Transformación del ISSSTE, implementado a nivel nacional, que busca brindar certeza, atención de calidad y fortalecer el compromiso institucional con la población derechohabiente. *Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF