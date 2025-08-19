Esta mañana, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) se pondrá en contacto con la embajada de Estados Unidos para aclarar el motivo por el cual la DEA emitió un comunicado en donde se afirma que colabora con el Gobierno de nuestro país en un proyecto para combatir a los cárteles del crimen organizado, denominado “Portero”.

Ante esta situación, la Mandataria señaló que por este tema no se afectará la relación con Estados Unidos ni el acuerdo en materia de seguridad que se prevé que se firme pronto.

"Lo va a hacer Relaciones Exteriores, a través de la Embajada de Estados Unidos aquí. Decir, `¿Por qué se publicó esto sin conocimiento del Gobierno de México?´. Lo hablará el secretario de Relaciones Exteriores (Juan Ramón de la Fuente) con el embajador (Ronald D. Johnson), y aclarar el asunto.

"Pero como salió la nota ayer, sale el comunicado, sale hoy en ocho columnas en algunos medios, pues hay que decir `No, a ver así no fue, ni es", comentó.

"¿Por este anuncio no se afecta o no tiene alguna consecuencia con este acuerdo que se está llevando acuerdo de alto nivel con Estados Unidos?", se le peguntó en conferencia de prensa.

"No, no tiene por qué. Lo único que nosotros siempre vamos a pedir, pues es respeto siempre. Entonces si va a informar algo relativo con México, que es parte del tema de seguridad, pues lo que pedimos es que sea en el marco de la colaboración que tenemos y no información que no es exacta.

"No pasa nada, pero hay que aclararlo. La relación sigue, no hay problema, hay coordinación, hay colaboración. Está el marco de la firma que vamos a hacer, pero nosotros tenemos la obligación de aclarar, porque si no se queda esta idea que pues no, no tiene sustento", contestó.

