El día de ayer, vecinos de la colonia Analco solicitaron el apoyo de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara para realizar el rescate de un inusual reptil que se encontraba en la parte superior de un poste público.

Oficiales de la Base Central atendieron el llamado y acudieron a la avenida Revolución en donde encontraron al poste señalado y al reptil en la parte superior, a más de cuatro metros de altura. Para poder realizar el rescate se colocó una escalera sobre la motobomba bajo el sitio donde se encontraba el animal y uno de los elementos subió y logró el aseguramiento.

Ya en manos de los elementos se constató que se trataba de un camaleón en aparente buen estado de salud. Sin embargo, al no localizar a la persona responsable de dicho animal, el reptil fue entregado a especialistas de fauna para su resguardo.

Recuerda que para reportar una emergencia a los Bomberos de Guadalajara debes marcar el número de emergencia 911 y explicar la situación o reportarlo directamente en la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara a través del teléfono 33 12 01 77 00, especialmente para reportes de enjambres de abejas, según información de Protección Civil Guadalajara.

