El peso mexicano abrió la jornada de este martes 12 de agosto con una tendencia positiva frente a su par, el dólar estadounidense.

De acuerdo a información de Bloomberg, este arranque se da por efectos de la publicación de datos sobre la inflación en los estados Unidos.

No te pierdas: Guadalajara se prepara para martes con lluvia y rayos

Bloomberg informa que la cotización de esta mañana es de 18.61 pesos por dólar en el marcado spot (Ciudad de México, 06:49), lo que significa una apreciación del 0.27 de la moneda nacional , si se compara con el cierre de ayer lunes, que fue de 18.66.

En la sesión overnight, el tipo de cambio mostró volatilidad alcista. Hoy, el peso está volátil a medida que los inversores digieren los datos de la inflación en Estados Unidos, después de conocer una extensión de 90 días a la tregua arancelaria con China ayer lunes.

En Estados Unidos, los precios al consumidor en julio avanzaron 0.2%, en línea con lo esperado, con la subyacente en 0.3% coincidiendo también con las expectativas. Así, las métricas anuales resultaron en 2.7% y 3.1%, en el mismo orden, comentaron los especialistas de Banorte.

Otras divisas

El índice dólar, que compara el comportamiento de la moneda estadounidense frente a las otras seis principales divisas del mundo, amanece con una depreciación de 0.16 por ciento. El euro sube 0.15% frente al billete verde, mientas la libra gana 0.36 por ciento .

El bitcoin, la divisa con mayores activos en el mercado de las criptomonedas retrocede 0.54%, perdiendo el apetito de los inversionistas.

Cotización del peso frente al dólar este MARTES 12 DE AGOSTO DE 2025:

Banco Compra Venta Afirme 17.80 19.30 Banamex 18.08 19.05 Banco Azteca 17.70 19.20 Banorte 17.40 18.95 BBVA Bancomer 17.80 18.93 Scotiabank 16.60 19.60

Hoy, la mejor opción en la compra del dólar —en este momento de la mañana (a las 07:40 horas)— es en Banamex y la venta, en BBVA Bancomer.

Es importante recordar que la cotización del dólar se actualiza a lo largo del día, por lo que es necesario revisarla constantemente si se requiere para alguna ejecución financiera.

Con información de Bloomberg y SUN

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA