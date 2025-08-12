Este martes, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) anunciaron el traslado a Estados Unidos de 26 internos provenientes de distintos centros penitenciarios del país.

A través de un comunicado, precisaron que los extraditados —cuyas identidades no han sido reveladas— contaban con órdenes de entrega internacional y eran solicitados por autoridades estadounidenses debido a su presunta relación con organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, entre otros delitos.

Las autoridades subrayaron que estas personas representaban un riesgo constante para la seguridad pública.

Asimismo, se informó que el Gabinete de Seguridad ofrecerá una conferencia de prensa el próximo miércoles 13 de agosto a las 11:00 horas, en el auditorio de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

MF