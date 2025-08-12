Atacante de CDC en Atlanta realizó el tiroteo en protesta contra vacunas COVID-19

El hombre que efectuó más de 180 disparos con un arma larga en la sede de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) en Atlanta accedió a las armas tras forzar una caja fuerte perteneciente a su padre y buscaba manifestar su oposición a las vacunas contra el COVID-19, informaron autoridades este martes.

La Oficina de Investigaciones de Georgia (GBI, por sus siglas en inglés) destacó la magnitud del ataque, señalando que en el lugar se hallaron más de 500 casquillos. Hasta el momento, no se ha precisado cuántos disparos realizó Patrick Joseph White y cuántos correspondieron a la respuesta policial, ya que las pruebas forenses siguen en curso.

De acuerdo con el director de la GBI, Chris Hosey, en la vivienda de White se encontraron documentos que evidenciaban su rechazo a las vacunas contra el COVID-19. En ellos, el sospechoso expresaba su intención de “hacer que el público fuera consciente de su descontento con la vacuna”.

PONTE AL DÍA: Reportan tiroteo en campus de la Universidad Emory en Atlanta

White, de 30 años, había manifestado pensamientos suicidas semanas antes del tiroteo, lo que motivó que la policía fuera alertada. El pasado viernes, murió en el lugar tras dispararse a sí mismo, luego de matar a un oficial del condado DeKalb.

El tiroteo refleja los peligros que los funcionarios de salud pública han estado experimentando en todo Estados Unidos desde que la retórica antivacunas echó raíces durante la pandemia. Tal retórica ha sido amplificada, ya que el actual secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., ha hecho repetidamente declaraciones falsas y engañosas sobre la seguridad de las inmunizaciones.

"Sabemos que la desinformación puede ser peligrosa. No sólo para la salud, sino para aquellos que confían en nosotros y aquellos en quienes queremos confiar", dijo la doctora Susan Monarez a los empleados de los CDC en una reunión con el personal el martes, la primera desde que el ataque cerró su primera semana completa en el campus como directora de los CDC.

"Necesitamos reconstruir la confianza juntos", dijo Monarez, según una transcripción obtenida por The Associated Press. "La confianza es lo que nos une. En momentos como este, debemos enfrentar los desafíos con un discurso racional y basado en evidencia, hablado con compasión y comprensión. Así es como lideraremos".

La familia del sospechoso está cooperando plenamente con la investigación, indicaron las autoridades en una rueda de prensa el martes. White no tenía antecedentes penales conocidos, afirmó Hosey. Al registrar la casa de White, las autoridades recuperaron documentos y dispositivos electrónicos que están siendo analizados. Los investigadores también recuperaron cinco armas de fuego, incluyendo una pistola que pertenecía a su padre y que utilizó en el ataque, indicó Hosey.

Agregó que el sospechoso no tenía una llave para la caja fuerte que contenía las armas pero "la forzó".

Los guardias de seguridad de los CDC no permitieron a White entrar en el campus el viernes, pero éste condujo a una farmacia al otro lado de la calle, y abrió fuego desde una acera. Las balas atravesaron ventanas "resistentes a explosiones" en todo el campus, manteniendo a muchos empleados atrapados durante el ataque.

Los funcionarios de los CDC están evaluando la seguridad del campus y alentando al personal a alertar a las autoridades sobre cualquier nueva amenaza, incluidas aquellas basadas en desinformación sobre los CDC y su trabajo con vacunas.

"No hemos visto un aumento, aunque cualquier retórica que sugiera o conduzca a la violencia es algo que tomamos muy en serio", dijo el agente especial del FBI Paul Brown, quien lidera la división de Atlanta de la agencia.

Jeff Williams, quien supervisa la seguridad en los CDC, dijo a los empleados que "no hay información que indique amenazas adicionales actualmente".

"Este es un ataque contra los CDC relacionado con el COVID-19", aseveró Williams. "Todos los indicios son que este fue un evento aislado que involucró a un solo individuo".

"Casi 100 niños en la guardería se reunieron con sus padres al final de la noche", dijo . "Las protecciones que tenemos en su lugar hicieron un excelente trabajo".

TAMBIÉN LEE: Muere el responsable de un tiroteo en el campus de una universidad de Atlanta

El hecho de que la seguridad de los CDC lo rechazara "previno lo que sólo puedo imaginar que serían muchas bajas", añadió Williams.

Kennedy recorrió el campus de los CDC el lunes, acompañado por Monarez. "Nadie debería enfrentar violencia mientras trabaja para proteger la salud de los demás", declaró Kennedy en un comunicado el sábado, sin abordar el impacto potencial de la retórica antivacunas.

Kennedy se negó a responder directamente cuando se le preguntó durante una entrevista con Scripps News el lunes qué mensaje tenía para los empleados de los CDC que están preocupados por la cultura de desinformación y escepticismo en torno a las vacunas.

Aunque los funcionarios policiales han dejado claro que el hombre atacó la agencia de salud pública por la vacuna contra el COVID-19, Kennedy dijo en la entrevista que no se sabe lo suficiente sobre sus motivos. Describió la violencia política como "incorrecta", pero continuó criticando la respuesta de la agencia a la pandemia.

"El gobierno estaba excediéndose en sus esfuerzos para persuadir al público para que se vacunara, y estaban diciendo cosas que no siempre son ciertas", afirmó Kennedy.

Algunos empleados sindicalizados de los CDC pidieron más protecciones. Algunos otros que recientemente se fueron en medio de despidos generalizados culparon directamente a Kennedy.

Años de retórica falsa sobre vacunas iban a "afectar la salud mental de las personas" y "conducen a la violencia", señaló Tim Young, un empleado de los CDC que se retiró en abril.

ADEMÁS LEE: El alcalde de Atlanta asegura que ningún civil resultó herido durante el tiroteo

YC