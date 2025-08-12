Martes, 12 de Agosto 2025

SAT: Estos son los pasos para verificar la autenticidad de tu Constancia de Situación Fiscal

El Servicio de Administración Tributaria dio a conocer los pasos para verificar la autenticidad de la Constancia de Situación Fiscal

Por: Sergio Alejandro Velázquez

De acuerdo con el SAT, este procedimiento se puede realizar fácilmente. UNSPLASH.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer los pasos para verificar la autenticidad de la Constancia de Situación Fiscal (CSF), un documento que contiene información clave del contribuyente, como su RFC, nombre completo, domicilio fiscal y régimen tributario.

De acuerdo con el SAT, este procedimiento se puede realizar fácilmente escaneando el código QR que aparece en la constancia. A continuación, los pasos detallados:

  • Escanea el código QR impreso en tu Constancia de Situación Fiscal utilizando tu dispositivo móvil o lector de códigos.
  • Verifica el dominio de la página que se abre automáticamente. Esta debe pertenecer al SAT y contener el dominio oficial: sat.gob.mx.
  • Confirma que los datos coincidan. Asegúrate de que la información desplegada en la página —RFC, nombre completo, domicilio fiscal y régimen— coincida exactamente con la que aparece en tu constancia.

El SAT también recordó que todos los trámites ante esta institución son completamente gratuitos, y enfatizó que no es necesario presentar la Constancia de Situación Fiscal para que te emitan una factura.

Este proceso tiene como objetivo evitar fraudes y garantizar que los documentos fiscales sean auténticos y estén correctamente vinculados con el contribuyente correspondiente.

