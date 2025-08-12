SAT: Estos son los pasos para verificar la autenticidad de tu Constancia de Situación Fiscal

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer los pasos para verificar la autenticidad de la Constancia de Situación Fiscal (CSF), un documento que contiene información clave del contribuyente, como su RFC, nombre completo, domicilio fiscal y régimen tributario.De acuerdo con el SAT, este procedimiento se puede realizar fácilmente escaneando el código QR que aparece en la constancia. A continuación, los pasos detallados:El SAT también recordó que todos los trámites ante esta institución son completamente gratuitos, y enfatizó que no es necesario presentar la Constancia de Situación Fiscal para que te emitan una factura.Este proceso tiene como objetivo evitar fraudes y garantizar que los documentos fiscales sean auténticos y estén correctamente vinculados con el contribuyente correspondiente. SV